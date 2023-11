República Dominicana quiere diálogo con Haití pero defenderá la integridad territorial

La República Dominicana expresó este jueves su voluntad de “diálogo franco, transparente y responsable” con Haití, pero le advirtió de que tomará “con apego a derecho” todas “las medidas necesarias para preservar su integridad territorial”, en medio de discrepancias por la zona limítrofe.

En una rueda de prensa, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, llamó a las autoridades haitianas a asumir “el control del orden del territorio” y evitar “nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación” entre ambas naciones.

La declaración se produce después de que el martes pasado se registrara un momento de tensión en la frontera norte, cuando, según la República Dominicana, un grupo de haitianos penetró en su territorio para evitar el patrullaje del Ejército en torno a la verja en esa zona, una acción que pudo deberse a “una aparente malinterpretación por parte de los ciudadanos haitianos con respecto a los límites fronterizos” entre los dos países.

Sin embargo, para Haití, soldados dominicanos, apoyados por vehículos blindados y un helicóptero, habrían violado territorio haitiano, aparentemente en reacción a lo que consideraban una incursión haitiana en su país.

Álvarez, quien dijo que habló sobre lo ocurrido con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y con su canciller, Jean Victor Geneus, negó hoy que la República Dominicana haya violado la integridad territorial de la vecina nación y solicitó al Gobierno haitiano “una ratificación pública informando de que no cuestiona en ninguna medida la actual delimitación fronteriza”, que, precisó, es inamovible e inapelable.

Hechos graves

A la vez, afirmó, la declaración de la vecina nación “muestra una tenencia manipuladora que busca presentar a los dominicanos como los provocadores, cuando en realidad son los que han mostrado gran ecuanimidad frente a los depredadores”.

Además, “la gravedad de los hechos está muy bien documentada” en “grabaciones videográficas que se difundieron ampliamente el mismo día”, agregó Álvarez, quien aseguró que el único herido durante los hechos fue un haitiano, “agredido a pedradas por sus propios connacionales al intentar tranquilizar a la turba”.

Deterioro de las relaciones entre los dos países

Las relaciones entre ambos vecinos se han deteriorado a raíz de la construcción de un canal de toma de agua en el lado haitiano de un río limítrofe, tras lo cual el Gobierno dominicano decretó en septiembre pasado el cierre total de la frontera y la suspensión de la emisión de visados a ciudadanos haitianos, entre otras medidas.

Un mes después, las medidas fueron flexibilizadas con la apertura parcial de la frontera, pero los haitianos han decidido no volver a realizar el mercado binacional que se celebraba en varios puntos fronterizos, principalmente en Dajabón (noroeste dominicano).

Los dos países solicitaron entonces la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha nombrado una comisión para tratar esta crisis.

Álvarez canceló cita de los diputados

Álvarez no acudió ayer ala Cámara de Diputados donde era esperado para que explicara la situación de conflicto con Haití, el presidente de ese órgano, Alfredo pacheco, dijo que se debe hacer un ejercicio de “responsabilidad” y reprochó que recién a las 11:00 de la noche del miércoles le informó que no iba a poder asistir, a lo cual respondió que “estas no eran horas para llamar a un diputado para decirle que se suspendió una actividad”.

Asimismo, recordó que el Congreso Nacional tiene mecanismos para tomar las decisiones de lugar, pero que espera “no tengamos que utilizar ese mecanismo de fuerza”, por lo que solicitó a las comisiones que convocaron al canciller a coordinar una próxima fecha.

Pacheco advierte

Ante tres ausencias al llamado de los diputados, Pacheco se mostró dispuesto a coordinar otra fecha para recibir al canciller Álvarez, a fin de no tener que recurrir a otras medidas para hacer respetar las atribuciones constitucionales de la Cámara Baja.

“Vamos a agotar una medida más y luego si no se puede, pues el Pleno tendrá que tomar la decisión, pero queremos que el país sepa que, independientemente que seamos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), del Reformista Social Cristiano, nosotros vamos a tratar siempre de que esta Cámara juegue su rol y su papel, eso es lo primero”, expresó Pacheco.