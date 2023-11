Nuevo director de la Policía asumirá el cargo el próximo martes

Tres años después de ser señalado como “fraude electoral” tras las suspensiones de las elecciones municipales de febrero del 2020, el presidente Luis Abinader designó a Ramón Antonio Guzmán Peralta como el nuevo director de la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Alberto Then, quien ocupaba el cargo desde el 17 de octubre del 2021.

Hasta su designación como director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta se desempeñaba como director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). El general Francisco Osoria de la Cruz igual fue designado como su suplente en esa entidad.

La decisión que está contenida en el decreto 557-23 establece que la disposición entrará en vigencia el martes 14 de noviembre.

Guzmán Peralta, entonces coronel de la Policía Nacional, fue acusado junto a Manuel Antonio Regalado, entonces técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro, de orquestar el “fraude electrónico” que dio al traste con los fallos presentados por los equipos del voto automatizado de febrero del 2020.

En ese momento, la investigación guiada por el Ministerio Público y su procurador Jean Alain Rodríguez señalaba que ambos implicados tuvieron contacto la noche antes de ese torneo electoral; las autoridades indicaban que el oficial habría recibido información de parte del técnico de la compañía telefónica Claro, que se estaría gestando un plan para hacer fracasar las elecciones municipales.

Guzmán Peralta, entonces encargado de la dotación policial de Juan Dolio y coronel asignado a la escolta del candidato presidencial Luis Abinader, se presentó en el Palacio de la Policía Nacional junto con el abogado Antoliano Peralta (hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo) y durante los interrogatorios confirmó haber tenido contacto con Regalado pero no sobre ese tema.

Tras varios días privados de libertad, el presidente de turno Danilo Medina realizó un pedimento al Ministerio Público de suspender sus investigaciones para darle paso a la auditoria que iba a realizar la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el informe, de 45 páginas, dado a conocer por la OEA en la noche del 14 de abril de ese año, la entidad determinó que las fallas en el sistema se produjeron por errores cometidos por los técnicos de la dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) y no por ataques externos al software, lo que resultó en la cancelación del entonces director de Informática de la entidad, Miguel Ángel García, quien estaba suspendido desde el 19 de febrero anterior y sustituido por Johnny Rivera antes de las elecciones presidenciales del 5 de julio.

"El defecto no se detectó durante la fase de prueba, debido a que no se realizó un adecuado testing del software. Ya durante la personalización de las urnas, se materializó la falla, puesto que al no contar con el control de integridad, dicho proceso permitió personalizar urnas con la oferta electoral incompleta (no incluía a todos los candidatos). Es por esta razón que el día de las elecciones muchos equipos no contaban con todos los candidatos en el sistema", anunció la auditoría, limpiando a Guzmán Peralta de toda implicación.

Abinader ganaría las elecciones presidenciales y en su primer día como cabeza del Poder Ejecutivo ascendió a Guzmán Peralta de coronel a general de brigada. Menos de un mes después, era designado como el nuevo titular de la Digesett.

Perfil del nuevo director PN

Guzmán Peralta nació el 15 de agosto del 1962, en la provincia del Seibo e inició su carrera policial como conscripto el veinte de enero de 1986. Se graduó de Licenciado en Contabilidad en el año 1992, en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), en la actualidad ostenta el rango de General de la Policía Nacional.

Además de director de la Digesett, el ascendido a mayor general se ha desempeñado como director Adjunto de Investigaciones Criminales con asiento en Higüey, Comandante Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, Comandante Departamento de Investigaciones de Hurto al Patrimonio Público, Comandante Departamento Búsqueda y Captura de Prófugos, Comandante de puertos y Aeropuertos del País por la Interpol, Jefe de Investigaciones de Delitos Monetarios (ROBO), Jefe de Investigaciones de Pasaportes, entre otras.

Retiro de Then

Con su sustitución, Eduardo Alberto Then queda colocado en honrosa situación de retiro y designado como asesor del Presidente de la República.