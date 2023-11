Protestas en medio de misa por aniversario de BN

Bienes Nacionales celebró ayer, en la Catedral Primada de América, su 75 aniversario con una eucaristía de acción de gracias que se vio nublada por la presencia de decenas de personas que fueron desvinculadas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y acudieron a reclamar sus prestaciones laborales.

Los manifestantes aprovecharon el escenario porque en la celebración de Bienes Nacionales, entidad que rige al CEA, estuvieron presentes diferentes funcionarios que encabezan la institución.

Massiel Ortiz, una joven de 30 años, logró entrar a la Catedral hasta la parte delantera con el objetivo de hacer su reclamación; sin embargo, al momento de que el sacerdote, Benito Ángeles Fernández, procedió a “Dar la paz”, miembros de la institución la sacaron a la fuerza.

“Ellos vienen aquí como los más cristianos, pero ¿y los trabajadores que Burgos botó con más 30 años trabando ahí y sin un peso? Ahhh… muy bueno venir aquí como el más santo y querer sacar a los pobres infelices. Yo duré ocho años ahí y no me dieron un peso para botarme”, vociferó Ortiz.

Acto seguido, varios empleados de esa entidad pública trataron de forma brusca a la dama y la sacaron del templo sagrado tildándola de “loca e irrespetuosa”.

“Saquen esa loca, esto es una iglesia. Que respete el solemne acto”, se escuchaba gritar a los empleados del CEA.

Una vez echada la dama y antes del padre emitir la bendición que finaliza la homilía, Rafael Burgos Gómez, director del Consejo, emitió su discurso en conmemoración al aniversario. En el reveló que por defender los intereses del pueblo dominicano desde el cargo que ocupa se ha ganado el repudio de muchos, que hasta su “cabeza” persiguen.

“Son muchos los enemigos grandes de mi cabeza, son muchos los que nos blasfeman, son muchos los que nos persiguen, pero seguiremos firmes, defiendo los intereses del pueblo dominicano”, expresó el funcionario durante una misa de acción de gracia ofrecida en la Catedral Primada de América por motivo del 75 aniversario de la fundación de Bienes Nacionales.

Sin mencionar nombres y ofrecer detalles concretos sobre sus revelaciones, añadió que Bienes Nacionales y el CEA “ya no son botín de guerra de nadie”.

Al tiempo que Burgos vociferaba su discurso, los ex empleados se posicionaron justo al frente de la Catedral y allí continuaron su pacífica protesta.

“Burgos no me robes más”. “Págame lo que me corresponde, no más”. “No tengo con que vivir Burgos”, eran algunas de las oraciones que se leían en las pancartas que alzaron los desvinculados.