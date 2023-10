Abinader inaugura primer tramo verja fronteriza en Elías Piña en medio de quejas

Con un comercio completamente trastornado y algunas inconformidades, los eliaspiñenses vieron ayer al presidente Luis Abinader llegar hasta el municipio Comendador, desplazándose por las calles polvorientas y el incesante sol, con el propósito de inaugurar el primer tramo de la verja perimetral en esa provincia fronteriza.

Y es que, desde hace más de un mes, los comerciantes de esa zona han sido castigados con el cierre de fronteras por orden del mandatario, y con ello el cierre del comercio, significando pérdidas significativas e incluso millonarias para algunos comerciantes que tienen como clientes a los haitianos.

“Desde que cerraron esa puerta, pusieron la Aduana, pusieron el muro y fue pérdida, y ahora cierre de frontera, pérdida también”, refirió a periodistas de LISTÍN DIARIO, Kenia Aquino, dueña de la casa comercial “Fernelis”, ubicada a unos metros de la puerta que divide a República Dominicana de Haití.

La dama, quien aseguró tener más de 10 años con el negocio, expresó que en la actualidad no recibe a ningún cliente, porque no pueden cruzar hacia este lado de la isla, deplorando que, de no solucionarse pronto el acceso de haitianos al país, el comercio fronterizo en Elías Piña dejará de existir.

“Nosotros abrimos porque hay que darle aire al negocio, pero aquí no se está vendiendo nada, se va a acabar el comercio si no se resuelve ese problema de la frontera”, lamentó Aquino.

Las pérdidas que percibe su negocio de venta de alimentos crudos y enlatados, afectaría de manera directa a unas siete personas, que son los empleados, de quienes no ha prescindido, pero advirtió que “si dentro de un mes no se resuelve, tenemos que empezar a resolver”.

Esta no fue la única queja que afloró con la llegada de Abinader y la inauguración de los 2.7 kilómetros de camino que recorre ese tramo de muro fronterizo, ya que otros denunciaron, que a pesar de que Migración repatría a los haitianos, horas más tarde, estos reingresan dañando las tierras.

“Vamos a esperar tras el discurso del presidente, a ver si las cosas cambian, si no yo estaré denunciando la vagabundería que hay en esa verja, yo soy productor agrícola, tengo fincas, y de tarde traen 15 guaguas de Migración, a las 4:00 de la tarde la pasan y a las 5:00 están ellos (los haitianos) rompiendo conuco y pasan ellos, pagan 1,000 pesos para pasar”, denunció Alfredo Valdez.

El productor agrícolas, que alegó tener una finca colindante con la verja, expresó que en sus tierras cultiva yuca, maíz, guandules, aguacate y mango, los cuales son dañados por los extranjeros en su búsqueda de llegar a suelo dominicano.

La inauguración del muro

Al inaugurar la obra, que tardó poco más de un año y medio en concluirse, Abinader expresó que con esta se procura tener una frontera más segura y controlada. “Hemos cambiado y queremos tener una relación en la frontera más segura, regulada y controlada. Y esto es irreversible”, dijo.

Asimismo, el mandatario indicó que el muro, una de sus promesas al llegar a la silla presidencial en 2020, era “importantísimo”, pero ahora, tras la crisis política, económica y social que enfrenta Haití “ha pasado a ser irrenunciable e imperativo”.

Abinader resaltó que la falta de control del lado haitiano no tendrá repercusiones sobre República Dominicana. “La falta de control en el lado haitiano no tendrá un contagio en el lado dominicano bajo ningún concepto”, aseveró.

El jefe de Estado dijo que los tramos restantes de la primera fase del muro en las provincias fronterizas, serán entregados en los meses que restan del año, hasta febrero. “Vamos a inaugurar los demás tramos en todo lo que hemos denominado la primera frase, de verja perimetral fronteriza”, aseguró el mandatario al entregar el primer tramo en Comendador, Elías Piña.

Aseveró que los cinco tramos restantes, están avanzados en más de un 90%, restando solamente “detalles de terminación”.

Esta verja fronteriza estará segmentada en seis partes distribuidos en tramos uno y dos, en Dajabón y Monte Cristi; tramo tres en Elías Piña; tramos cuatro y cinco en Jimaní, y tramo seis en Pedernales.

Militares, vehículos y torres de vigilancia

Sobre la verja fronteriza, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, expresó que en la construcción recién entregada estarán desplegados unos 76 hombres en el tramo de Elías Piña, con al menos un vehículo blindado, cuatro camionetas y seis motocicletas.

Para garantizar la seguridad habrá cuatro torres de control, con vigilancia 24 horas a ambos lados de la verja, construida en su totalidad sobre el territorio nacional.

Tecnología en verja inteligente

El ministro de Defensa detalló las soluciones tecnológicas, integrando en un solo sistema la verja física con centros de mando con capacidad de comando, control, comunicaciones y computadoras C4, en los cruces formales de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, integrados al centro C5I.

También tendrá fibra óptica, iluminación, sensores de movimiento, cámaras de videovigilancia con visión nocturna y diurna, radares terrestres y marítimos, torres de comunicación y vigilancia, unidades aéreas no tripuladas y otras herramientas.