Rafael Solano y Hospicio San Vicente de Paul reciben galardón por Día del Adulto Mayor

Con motivo al Día Nacional e Internacional del Adulto Mayor, el presidente Luis Abinader y José García Ramírez, director del Consejo Nacional De La Persona Envejeciente (Conape), encabezaron este miércoles el Premio Anual al Adulto Mayor.

Según lo expuesto por el titular del Conape, los premios entregados representan la grandeza de quienes han realizado “una labor excepcional” de manera desinteresada.

El mérito tiene dos categorías, una primera de “Adulto Mayor del año”, entregado al cantante dominicano Rafael Solano, por su trayectoria de aporte a la sociedad y el segundo al “Protector del Adulto Mayor”, el cual fue entregado al Hospicio San Vicente de Paúl por ofrecer servicios al adulto mayor por vocación.

Aunque no estaba en el guión de la actividad, el jefe de Estado se posicionó frente al podio y felicitó a los galardonados.

“Esto no estaba en mis planes, pero tengo que expresar mis felicitaciones: hoy hay lágrimas de emoción y agradecimiento por estos adultos mayores que son ejemplos. Todo el que esté estudiando música o algo relacionado al arte tiene que saber del maestro Rafael Solano, no tiene que ver otro ejemplo que no esa Solano”, dijo Abinader.

En sus palabras, Abinader también felicitó al Hospicio: “ya cumplieron un siglo (100 años) ayudando al más necesitado y quiero felicitarlo porque un Gobierno que no reconoce a los envejecientes, no va en buen camino”.

Video El galardón por Día del Adulto Mayor es recibido por Rafael Solano y Hospicio San Vicente de Paul



La premiación contó con música de época, las cuales estuvieron interpretadas de las voces del cantautor Nini Caffaro y Adalgiza Pantaleón, en una presentación que logró sacar lágrimas de muchos de los presentes.

La premiación se efectuó en el salón Las Cariátide del Palacio Nacional, con la presencia de cientos de adultos mayores dominicanos.