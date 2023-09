La presidencia, alcaldías de SDE y SDN: Posiciones claves a definirse en primarias del PRM

Alrededor de las siete de la mañana del próximo domingo, justo a una semana de distancia, los diferentes colegios electorales comenzarán a recibir a los empadronados en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para dar inicio a sus primarias cerradas.

En ese torneo interno, los perremeistas votarán mayormente para decidir quiénes serán sus representantes en las regidurías y direcciones municipales ya que la totalidad de los cargos legislativos (senadurias y diputaciones) fueron escogidos por otra modalidad o reservadas; igual que la mayoría de las alcaldías.

Sin embargo, aún hay tres candidaturas claves que se decidirán en el torneo electoral del primero de octubre.

Por un lado está la candidatura presidencial, dónde el actual presidente Luis Abinader medirá fuerzas contra Delia Josefina Ortiz, Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara.

Claramente, la ventaja la lleva el mandatario, quien este fin de semana estuvo por la región sur promoviendo su precandidatura en búsqueda de una repostulación y un segundo periodo de Gobierno consecutivo. Abinader, hasta ahora, ha sido el único de los cuatro precandidatos a encabezar la propuesta presidencial del partido oficialista en mayo del 2024.

El jefe de Estado igual cuenta con el apoyo de la plana mayor del partido quienes se han encargado de resaltar su obra de Gobierno y promoviendo encuestas en dónde esté sale sumamente aventajado para ganar en una primera vuelta electoral.

Con respecto a Alburquerque y Guido Gómez Mazara, ambos han usado el discurso del descontento de las bases con relación a su participación a la decisiones de la plana mayor del PRM. Sin embargo ninguno de ellos parece tener mayores oportunidades para desplazar al mandatorio el próximo domingo.

La alcaldía de SDE

Los aspirantes al ayuntamiento de Santo Domingo Este son el actual alcalde Manuel Jiménez, el diputado Bertico Santana, el exdirector del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y presidente de esa organización política en ese municipio, Adam Peguero y el coordinador general del Gabinete de la Familia del Poder Ejecutivo y excandidato a la misma plaza, Dio Astacio.

Jiménez repite sus aspiraciones aunque su gestión encabezando el ayuntamiento de Santo Domingo Este ha estado llena de críticas y cuestionamientos, principalmente por la falta del servicio de recogida de basura, hoyos en las calles, entre otros problemas, el mismo dejó saber a inicios de este año que pretende buscar cuatro años más frente a la Alcaldía y así seguir dirigiendo los destinos de esa demarcación.

El actual sindico ha repetido que está “confiando de su popularidad en el municipio que dirige”, al señalar que la “gestión de los espacios públicos, la transparencia, la inversión en recorrida de basura y la recaudación eficiente de los arbitrios son claves para ganar nueva vez otros comicios”.

De su lado, Peguero ocupó la dirección de Inposdom por poco más de un año hasta que fue suspendido luego de que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, denunció la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no se les pagó prestaciones y por la negativa del funcionario de ofrecer información requerida, aunque el caso fue archivado por el Ministerio Público posteriormente.

Sin embargo, a pesar de ello, logró conservar su posición como presidente del partido oficialista en ese municipio.

Al tiempo que Astacio busca tener mejor suerte que la que tuvo en el torneo electoral cuando encabezó la propuesta electoral del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

“La ciudad de Santo Domingo hay que ordenarla, nosotros no tenemos un orden allá, tú no sabes cuál es el centro de la ciudad, lo que debería ser el centro de la ciudad, tú no sabes dónde está”, explicó el también pastor quien, además, fue el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gestión Presidencial creado por el presidente Luis Abinader el 29 de septiembre de 2021.

Mientras que Santana, quien actualmente funge como diputado, cuenta con el apoyo del exdirector de titulación Mérido Torres y el exlegislador Robert Arias.

Por Santo Domingo Oeste

Por el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste competirán el actual síndico, José Andújar; el exalcalde, Francisco Peña; el diputado, Elías Báez y el dirigente perremeista, José Moya, quien es el secretario general del PRM en ese municipio.

Andújar, quien ocupa el cabildo, ha recibido bastantes críticas en su gestión por los hoyos en las calles, los problemas de alcantarillado y la ineficiencia en la recogida de basura. Mientras que Peña vuelve a aspirar tras perder las elecciones por el mismo cargo electivo en el 2020.

El exsindico ocupó el ayuntamiento del 2002 al 2010 y luego del 2016 al 2020; entre el medio, su hijo Francis fue el síndico en el periodo de seis años.

Mientras que Moya ha afirmado en varias entrevistas que el sentir de la mayoría al interno del PRM es favorecer su propuesta, destacando que de las 27 zonas, cuenta con 17 presidentes y 14 secretarios generales.

“Nosotros fuimos a un proceso en el mes de noviembre del pasado año aspirando a la secretaría general del partido y ganamos con un 70%. Logramos 100 de un total de 149 votos”, reveló Moya.

Por encuestas

Otras 32 alcaldías fueron reservadas por el PRM, entre ellas la del Distrito Nacional, mientras que las restantes 124 serán decididas por encuestas.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del partido oficialista informó que los trabajos de campo en todo el territorio nacional iniciaron desde mediados del mes de agosto y concluyeron el pasado 12 de septiembre.

El organismo precisó que luego del 3 de octubre, estará convocando a los precandidatos que terciaron en el presente proceso interno para informar los resultados de las encuestas en cada una de las demarcaciones territoriales.

Aclararon que ningún precandidato tiene acceso a los resultados de las encuestas y en consecuencia no puede declararse ganador del proceso, ya que desde el 12 de septiembre las firmas encuestadoras iniciaron su labor de tabulación de las informaciones, organización de las entrevistas, análisis, cruces y ponderación de los resultados para poder hacer entrega a la CNEI de los informes correspondientes.

La CNEI indicó que fueron seleccionadas tres firmas encuestadoras de las de mayor prestigio a nivel nacional para realizar los levantamientos de campo en todo el territorio nacional.

El artículo 46 de la ley 33-18 señala que si los partidos políticos deciden escoger sus candidatos a cargo de elección popular mediante la modalidad de primarias lo harán a más tardar el primer domingo del mes de octubre del año preelectoral y para las demás modalidades lo harán a más tardar el último domingo del mismo mes del año preelectoral.

El costo

La impresión de las boletas y demás materiales electorales a ser utilizados en las primarias del domingo primero de octubre le costará a la Junta Central Electoral (JCE), un total de RD$15,100,000.

De acuerdo con una licitación de urgencia realizada por el órgano electoral, donde aún no se ha anunciado la empresa que ha sido adjudicada, la acción presupuestaria indica que un total de RD$15,100,000 en la impresión de 3,089,689 boletas para el nivel presidencial, 407,899 para las alcaldías y en las regidurías 2,531,789 papeletas de votación.

Además de 633,755 boletas para acaparar los precandidatos a ocupar las direcciones municipales y 633,759 para las vocalías.

También fueron oficializadas 3,876 precandidaturas en los niveles de aspirantes a alcaldes, directores de distritos municipales, regidurías y vocalías.