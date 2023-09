Collado y Cisneros anuncian llegada de Four Seasons a República Dominicana

El Ministro de Turismo y Cisneros Real Estate (Cisneros) anunciaron los planes para el desarrollo de Four Seasons Resort and Residences República Dominicana en Tropicalia, un destino de lujo sostenible ubicado en un terreno de 24 hectáreas a lo largo de la prístina playa de Playa Esmeralda en el noreste de República Dominicana.

El proyecto combinará la hospitalidad y el servicio de renombre mundial de las décadas de negocios e inversiones de Four Seasons y Cisneros en la República Dominicana, América Latina y los Estados Unidos. Con la construcción en marcha, está previsto que el proyecto se inaugure a principios de 2026.

Adriana Cisneros, directora ejecutiva de Cisneros, señala que la Fundación Tropicalia, una organización sin fines de lucro de la compañía, ha dedicado más de una década al bienestar de la región a través de una variedad de programas educativos, socioeconómicos y comunitarios. "Tropicalia refleja los valores culturales de nuestra familia", dice Cisneros.

“Hace más de 10 años, nos embarcamos en un viaje para apoyar la sostenibilidad social a través de proyectos innovadores en agricultura, igualdad de género, educación, medio ambiente, emprendimiento y microfinanzas. Nuestro objetivo era crear un nuevo tipo de destino de lujo que esté en equilibrio tanto con la naturaleza como con la comunidad local. Nos complace que Four Seasons comparta nuestra visión, tanto para Tropicalia como para el futuro del turismo”.

Tropicalia es propiedad de Cisneros Real Estate, el brazo de desarrollo de Cisneros, un grupo empresarial diversificado con casi 100 años de historia en medios, bienes raíces, productos de consumo y liderazgo social. Cisneros está comprometido con la propiedad a largo plazo de Tropicalia como un proyecto heredado y está dedicado al éxito del nuevo resort y residencias Four Seasons, así como a la sostenibilidad socioeconómica de la comunidad, la región y el país.

"Estamos encantados de ampliar la cartera global de Four Seasons en la República Dominicana, un mercado en el que nos hemos centrado durante mucho tiempo como destino de viajes de lujo", dice Alejandro Reynal, presidente y director ejecutivo de Four Seasons Hotels and Resorts. “Estamos orgullosos de darle vida a este proyecto con nuestros socios de Cisneros, quienes comparten nuestros valores de apoyar los entornos y comunidades en los que operamos, y a quienes admiramos profundamente por su trabajo con la Fundación Tropicalia. Juntos, seguiremos centrados en estos valores mientras damos la bienvenida a huéspedes y residentes por igual en 2026 y nos convertimos en administradores de este hermoso destino”.

Confianza en el país y este gobierno

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, dice: “Para los dominicanos es un gran orgullo darle la bienvenida a Tropicalia al Four Seasons, propiedad de la familia Cisneros; una familia que ha depositado su confianza en nuestro país y valora el cariño y esfuerzo que este gobierno ha puesto en impulsar el turismo”.

El ministro Collado agregó además, “este proyecto, que contará con los más altos estándares de lujo, diversificará aún más el tipo de viajeros que llegan a nuestro país y reafirma el compromiso de Tropicalia con el desarrollo sostenible del turismo del país, permitiéndonos seguir siendo un destino modelo. por el mundo."

Con un diseño modernista tropical del arquitecto brasileño Isay Weinfeld, Four Seasons Resort and Residences República Dominicana en Tropicalia establecerá un nuevo estándar de elegancia natural y sostenible para viajeros sofisticados de todo el mundo.

La propiedad incluirá un resort de 95 habitaciones y 25 residencias privadas de unidades de tres y cuatro dormitorios, todas ubicadas a pasos de la playa. Un sitio de impresionante belleza natural, Tropicalia es la propiedad privada de la familia Cisneros que presenta un ecosistema diverso de playas de arena blanca; aguas cristalinas color aguamarina y arrecifes de coral; montañas, bosques, manglares, lagunas y ríos; una plantación de cocos en funcionamiento; y una granja orgánica.

"Four Seasons traerá un nuevo nivel de hospitalidad de lujo a la República Dominicana, un destino caribeño de primer nivel ubicado a unas cuatro horas en avión desde Nueva York y a dos horas y media desde Miami", dice William Phelan, presidente de Tropicalia.

“La República Dominicana también cuenta con un excelente puente aéreo desde Europa, América Latina y otros mercados clave. Nuestro resort liderará el desarrollo del turismo sostenible en la región integrando diseño innovador, gestión ambiental y desarrollo comunitario en nuestro ADN empresarial”.