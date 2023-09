Alta comisión del Gobierno anuncia defenderán cause del rio Masacre

Una alta comisión del gobierno central realizó un recorrido en la frontera Dominico-Haitiana, a propósito del reinicio de la construcción de un canal construido por particulares haitianos para desviar aguas del río Masacre.

En el recorrido se hizo un levantamiento de la situación actual, la cual afecta a cientos de agricultores de la zona.

La frontera por Dajabón fue cerrada ayer Lea también

Por su lado, el cónsul dominicano en Haití e integrante de la alta comisión, Margarito de León anunció que se ha reunido con autoridades haitianas para que utilicen la fuerza pública en caso de ser necesario para que detengan la construcción.

El diplomático expresó además que "desde el lado dominicano no se ha alterado en ningún momento el cause del río", por ende "harán todo lo que sea necesario para que ese cause natural se mantenga".

Tras cierre de frontera, haitianos sellan el paso de agua en río Masacre Lea también

La comisión está integrada por el subdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Daniel Gómez, el director regional del (Indrhi) Cesar Molina; el cónsul Margarito de León, entre otros.

Se recuerda que ante el cierre de frontera por disposición del gobierno dominicano, haitianos que viven del intercambio comercial en la zona fronteriza actuaron en represalia para impedir la construcción del canal.