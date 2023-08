Abinader dice que primer acto será en lugar techado para acatar resolución de JCE sobre campañas electorales

El presidente de la República, Luis Abinader dijo este miércoles que acatará la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que advierte a los partidos políticos sobre las sanciones por violación a plazos de la precampaña y campaña electoral.

“Nosotros seguiremos las recomendaciones de la JCE y su dictamen, al igual que la Ley electoral 20 – 23, aprobada por el Gobierno pasado, que tenía mayoría en el congreso”. Puntualizó Abinader.

En ese mismo sentido, aclaró que a pesar de la advertencia, las leyes permiten realizar actividades en lugares techados.

“La JCE permite que se hagan actividades techadas que no sean en espacios abiertos, yo soy el único candidato que no he hecho ninguna marcha o caravana, estamos hablando de espacios cerrados”, expresó.

El gobernante se pronunció a favor de las recomendaciones de la JCE y su dictamen, al igual que la Ley electoral 20 – 23, aprobada por en el gobierno anterior.

Asimismo, manifestó que espera hacer una campaña reeleccionista “decente, civilizada, que fortalezca la democracia dominicana”.

Abinader emitió estas palabras durante el encuentro con los medios de comunicación Corripio, en el cual abordó distintos temas de interés colectivo.