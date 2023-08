Agricultores afirman que Indrhi tiene muchos atrasos en Monte Grande

Habitantes de las comunidades desplazadas para dar paso a la construcción del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande no esconden su desconcierto e incredulidad de lo que se dice en los medios sobre la pronta terminación de la represa, ya que afirman no es la realidad de la obra que lleva 14 años en ejecución.

Santo Ferreras Florián, presidente del Comité de Lucha de Los Güiros, dijo que el Proyecto Múltiple Presa Monte solo presenta el avance del que hablan las autoridades en los medios de comunicación, porque en la realidad hay un retraso notable y el centro poblado, entregado como concluido, presenta grandes y graves fallas.

Según la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Santana García, Monte Grande presenta avance de un 97%, por lo que en los próximos días sería inaugurada.

Sin embargo, Ferreras Florián dijo que no puede hablarse de solución ni de que los trabajos prácticamente terminaron cuando no es una realidad, sino que, a su juicio, se trata de una estrategia para engañar a la opinión pública, pero que al final no puede sostenerse, alegando una serie de situaciones que debe resolver el Indrhi.

Citó el caso del poblado, que entregó hace poco el presidente de la República, que presenta filtraciones que deben corregirse, calles sin hacer, otras vías dejadas a medias, lo que aseguran trastorna la vida cotidiana de sus habitantes.

El líder campesino asegura que varias obras que complementan el centro poblado aún no se concluyen, entre los que citó el Destacamento de Policía, el estadio de béisbol, el centro de salud, cuartel de bomberos, entre otros.

Ferreras Florián agregó que otro elemento muy importante para poder hablar de la conclusión de Monte Grande, es que el director del Indrhi, Olmedo Caba, no ha provisto tierras para los campesinos que fueron desalojados de más de 2,000 tareas de Monte Grande, Los Güiros, La Maceta y San Simón para dar paso a la construcción del denominado “metro del Suroeste”.

Indicó que las 2,000 tareas que ha visualizado la autoridad están ocupadas por otros campesinos, por lo que entienden que el medio económico de los comunitarios no está resuelto y que, por lo tanto, no puede hablarse de que la presa está avanzada casi en un cien por ciento como establecen las autoridades.

Agregó que el Indrhi no ha pagado una deuda aagricultores que asciende a más de 300 millones de pesos.

y que no se observa una fecha para que el Indrhi salde esa deuda.

Precisó que campesinos que tenía sembrado limones, lechosa, así como otros rubros agrícolas lo perdieron por los trabajos de la presa, cuyas cosechas ya fueron evaluadas hace tiempo, pero que no se hace efectivo el pago a los campesinos.

Un todo, no una parte

