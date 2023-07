Abinader inauguró anoche el remozamiento del Malecón de SDE

El presidente Luis Abinader encabezó anoche, junto al ministro de Turismo, David Collado, la inauguración de la primera etapa de remodelación del Malecón Santo Domingo Este.

La construcción de la obra contó con una inversión de RD$ 310,569,503, que busca impactar de manera directa en el esparcimiento y recreación de residentes y turistas del municipio.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que la obra cuenta con señalización de vías en bajo relieve, ciclovía de 2 carriles de 2.50 metros de ancho, parador fotográfico en hormigón, distintivo del proyecto, senderos peatonales que conectan todos los micro acentos, así como también, la regeneración de las áreas verdes existentes.

“Sin lugar a dudas, de manera silenciosa, con mucho amor, con mucha transparencia vamos a recuperar la vista al mar en República Dominicana”, sostuvo Collado.

Asimismo, manifestó que el costo total será de RD$ 645,299,087, luego de que se continúe con la segunda parte que será de 4.7 kilometros, que abarcará todo el litoral marino de la avenida España, comprendido desde las instalaciones de la Marina de Guerra hasta la autopista Las Américas.

“Esto es una visión clara de cómo se construye una ciudad, como recuperar el turismo”, señaló el ministro.

otras áreas

De igual forma, fueron construidas diez áreas de estacionamientos con una capacidad de 452 unidades de parqueo y un departamento de Politur. También, fue incluida la ampliación de las aceras a 6.50 metros de ancho para una ciclovía que comprenderá todo el lugar.

Collado anunció que también están siendo remozados el malecón de Samaná, La Caleta, Monte Cristi y Pedernales.

“La verdad es que soportar estar en estas posiciones públicas, recibir chantajes, recibir críticas, a veces injustas, valen la pena días como hoy. A partir de mañana veremos a niños, adolescentes y adultos haciendo ejercicios, caminando con iluminación y seguridad”, apuntó.

aporte al turismo

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, expresó que al llegar a la alcaldía el municipio tenía un “se vende, era un espacio abandonado y olvidado donde nadie quería vivir”.

Jiménez manifestó que la ciudad ha renacido y que ahora la gente quiere vivir en Santo Domingo Este.

La ciudad no tenía donde ir, no tenía donde caminar, no tenía donde reunir las familias, las mejores plazas estaba invadidas por la delincuencia. Hoy la ciudad renace y todo el mundo ha retirado el se vende”, expuso.

El síndico calificó el avance de SDE como “pasar de lo ridículo a lo sublime”.

“Lo único que faltaba era un gobierno que tuviera visión y una gestión municipal que su norte fuera el servicio”, opinó.

Por su parte, Collado expresó que el malecón SDE se agrega a la oferta turística que tiene el municipio, así como lo son el Cachón de la Rubia, el Parque Nacional Los Tres Ojos, el Acuario Nacional y el Faro a Colón.

corazón de las familias

El presidente Luis Abinader, sostuvo que “lo que queremos es que este malecón sea el corazón, sea el lugar de esparcimiento de las familias de Santo Domingo Este, que vengan aquí a disfrutar con sus familias, con sus amigos, a hacer picnic es sumamente extenso”.

Abinader declaró que después de 30 años de inversión, la fundación Banreservas dará inicio al remozamiento total del Acuario Nacional para combinarlo a que sea otro de los atractivos del municipio.

“Esas son las inversiones que nosotros hacemos, no son porque queremos darle un contrato a alguien aquí todo se hace por la ley, con transparencia, lo que buscamos es el desarrollo de Republica Dominicana”, indicó el mandatario.

Abinader también se refirió a las obras que están trabajando en Santo Domingo Este, asegurando que, desde el primer presupuesto del año 2021, estuvo preocupado por distribuirlo de manera equitativa.

El jefe de Estado, dijo que Santo Domingo Este había muchas obras iniciadas sin concluir, las cuales no contaban con un presupuesto importante.

Entre los cambios, el presidente mencionó la avenida Los Tres Brazos, indicando que fue ampliada a cuatro vías con el fin de disminuir los tapones. De igual forma, anunció una inversión para mejorar las redes eléctricas de ese sector por más de 500 millones de pesos.

Además, Abinader declaró que la avenida Las Damas, será terminada e incluida en el nuevo presupuesto nacional para ayudar al tránsito de esa zona.

“Uno de los problemas que tenemos es que nos desmontamos de la avenida Las Américas, una avenida de un primer mundo y de la Charles Gaulle para allá el 70% de las calles no tienen acera ni asfalto, ahí vamos a actuar también a actuar”, afirmó.