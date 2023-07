El presidente de la República, Luis Abinader, expresó que durante su gestión no todo ha sido color de rosa debido a que ha sufrido “ataques infundados” y “calumnias”.

Así lo declaró en el programa matutino “Hoy Mismo”, de Color Visión, al cuestionarle si le gusta el cargo.

“Me gusta el servicio, pero también les quiero decir que no todo es color de rosas y hay que estar preparados para eso, tuve ataques infundados, calumnias que tú dices, pero… ¿y cómo es que se pueden inventar estas cosas?”, dijo el mandatario.

Indicó que aún no se acostumbra a las calumnias.

“En honor a la verdad, no me acostumbro cuando me inventan calumnias, cosas que tú sabes que son mentiras”, manifestó.

El jefe de Estado aseguró que no es lo mismo gobernar con las redes sociales, donde cualquier ciudadano puede subir lo que quiera, “sin ninguna restricción”, al tiempo de exteriorizar que le envían “cosas”, pero su esposa, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, es “la que más chequea”.

Señaló que ha llamado a comunicadores por “repetir informaciones que tú ni siquiera has confirmado que es verdad esa situación”.

Enfatizó que les dice que lo llamen para confirmar la veracidad de cualquier tema o situación.

“Cualquier cosa llámenme y yo les explico y cualquier tema que haya yo le digo si es verdad o si no es cierto”, puntualizó.