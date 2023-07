La entrega de libretas de pasaporte retorna lentamente a la normalidad

Los momentos estresantes que pasaban los ciudadanos al solicitar o renovar el pasaporte, causado por la incompetencia de las autoridades, “lentamente” se van atenuando.

A finales de 2022 la emisión de libretas se retrasó en la Dirección General de Pasaportes, provocando una gran acumulación en las entregas. Algunos ciudadanos aseguran ahora que están solucionando sus solicitudes más rápido.

Es el caso de Alexandra Rosa, quien había realizado una cita para un pasaporte por primera vez, porque a mediados de 2022 viajaría a Estados Unidos para visitar unos familiares.

“Yo hice la cita hace unos meses, pero como no había libretas esto estaba complicado. Nuevamente la hice el jueves pasado y me convocaron para hoy (jueves), de una vez me la entregaron”, declaró Rosa.

Otra mujer que solo se identificó como Luisa, dijo que la semana pasada pidió, a través del portal web, una fecha para llevar a su hijo a tramitar un primer pasaporte, y en tan solo cinco días recibió el llamado para agotar los procedimientos. “Vine a pedir un pasaporte para mi hijo y todo ha sido muy rápido en comparación de como estaba hace unos meses”, dijo.

Además, diversas personas valoraron que el Estado haga la transición hacia los pasaportes electrónicos, que agregan una capa de seguridad al incorporar un

chip electrónico en el cuadernillo del pasaporte que almacena la información biográfica, así como una función de seguridad digital.

“Estamos de acuerdo con que utilicen la tecnología con el pasaporte porque ese es el futuro y ya debemos ir hacia él”, dijo un grupo de jóvenes que estaban en espera para entrar a la entidad.

Desorden

Mientras reporteros de este medio accedían a la explanada de la DGP fue evidente cómo la cantidad de personas que hacían filas abarrotaban la entrada, a diferencia de las instalaciones de la Dirección General de Migración, situada justamente a su lado, donde el servicio, según confirman algunos inmigrantes documentados, fluye con normalidad y tranquilidad.

Pese a esta situación la institución gubernamental está retornando los servicios esenciales lentamente a la normalidad, pero aún persiste el desorden en el interior de la edificación, causado por el exceso de personas y, como aseguraron algunos de los consultados, por la falta de personal para suplir las inmensas necesidades.

“Cuando entras ahí (Dirección de Pasaportes) es un poco estresante porque hay demasiada gente yendo por la misma situación y al mismo tiempo”, expresó Melania Rodríguez.

Los datos

Se recuerda que aquellas personas que en la actualidad poseen el sello por un año, pueden solicitar su cita para la nueva libreta.