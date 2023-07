Franjul expone en SIP la revolución del Listín Diario

Un prolongado aplauso al citar de inmediato que “el Listín Diario cumplirá 134 años en agosto próximo” marcó la pauta de la atención, respeto y admiración que los asistentes a la SIP-Connect 2023 pondrían a la ponencia del director del diario, Miguel Franjul.

Esta sola frase, con tanto peso como sus años y profundidad y los múltiples episodios que ha tenido que superar para subsistir, dio entrada a una exposición basada en la necesidad de cambiar cuando llega el momento.

El decano de la prensa en República Dominicana, fue presentado como el viejo con la suficiente experiencia para reconocer lo que es nuevo, y tremendas agallas para entrar en un mundo desconocido y desafiante como es el de hoy, en términos de tecnología y comunicación.

Ante editores y tecnólogos latinoamericanos reunidos para unificar criterios sobre cómo ser más fuertes y mantener el ícono de la calidad en el periodismo, Franjul expuso que el Listín Diario aprieta su timón cuando las aguas amenazan con desestabilizar a los medios impresos del mundo.

Esto así como clave estratégica para su mantenimiento con prestigio en el mercado y ser el referente de los demás. Dar el primer paso, el primer salto, a riesgo de lo que cueste, es su Norte y le ha dado excelentes resultados.

Muestra de ello fue la asimilación temprana de que el mundo estaba cambiando, que el periodismo corría el riesgo de sucumbir y de que existía una imperiosa necesidad de conocer las nuevas formas de comunicar para mantener el liderazgo.

En ese contexto, Franjul detalló todas las reformas internas que se han hecho en el periódico centenario para adaptarse a los nuevos tiempos. Dijo que esto se hizo con la finalidad de establecer una nueva cultura en la relación de la marca con sus usuarios, apostando a la transformación digital.

Presentó un cuadro de métricas que muestran la cantidad de 4,901, 975 seguidores del Listín Diario en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y tiktok.

En este proceso ha confluido la capacitación del personal en el uso de las herramientas tecnológicas más modernas, agregó. “Ha sido un ejercicio de desaprender para aprender”, apuntó Franjul.

El director del Listín también mostró en SIP Connect la nueva plataforma digital inaugurada hace menos de un mes, así como detalles de los programas de capacitación de su personal e inteligencia artificial.

El panel en que participó Miguel Franjul, junto a la estadounidense Wendy Metcalfe y el brasileño Eduardo Tessler, fue titulado “Periodismo de calidad como generador de lectores y suscriptores”.

Esta es una de las matrices fundamentales de la SIP Connect 2023, evento que en su primer día de trabajo centró su atención en la narrativa de experiencias de éxitos y de fracasos para llegar al punto de equilibrio que permita a quienes hacen periodismo “en serio”, mostrar la fortaleza de la profesión.

Wendy Metcalfe dirige el Connecticut Group y Eduardo Tessler a Midiamundo, dos líderes en audiencia y que gozan de prestigio y sello de innovación a altas escalas.

En el acto inaugural de la Sip Connect 2023, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y organizador del evento, Ricardo Trotti, colocó una especie de “alfombra roja” en los salones Gran Doral del Hotel Intercontinental, para que los líderes del periodismo y los expertos analistas abordaran los temas de debate.

Entre los oradores del primer día figuran también Daniel Haddad, de Infobae-Argentina; Claudio Cabrera, de The Athletic y The New York Times-EEUU; Guy Tasaka, Editor y Publisher-EEUU; Julia Cambell, de Local Media Association; Martín Alfaro, de Media Marketer; Roberto Rock, de La Silla Rota de México; Ezequiel Arbusti, de Marktube Group, Isaí Mera, Eduardo Arámbula, Cecilia Álvarez, Víctor Tisnaldo, Patricia Gallardo y Mauricio Cabrera.