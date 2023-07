Tajante reacción de Abinader ante presión al país por la crisis haitiana

Al parecer, hastiado de las frecuentes embestidas exteriores contra al país, el presidente Luis Abinader declaró el fin de semana último que las políticas migratorias del país sólo las ejecuta la República Dominicana y definió a algunos organismos multilaterales internacionales como “irresponsables”, por nunca haber actuado a favor de Haití y ahora querer que el problema lo asuma el país.

“Que actúen con responsabilidad como debieron de actuar, ya que si están tan preocupados por los Derechos Humanos, deben estarlo por todos los problemas que están sufriendo los ciudadanos pobres de Haití en Haití, a quienes se les afectan sus Derechos Humanos todos los días allí”.

Estas declaraciones las ofreció el mandatario durante la inauguración del destacamento General Juan Nouesit de la segunda brigada de infantería del Ejército, ubicado en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

no pueden pedirlo al país

Al pronunciar algunas palabras, el jefe del Estado agregó que, “la irresponsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la asuma la República Dominicana”. Indicó que respecto al tema migratorio no se le puede solicitar a República Dominicana que renuncie al derecho de aplicar su Constitución.

“Que quede claro que la política migratoria sólo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos”, finalizó diciendo el gobernante.

"vayan a haití"

El pasado 2 de mayo, Abinader sugirió que una comisión de la ONU vaya a Haití, se quede y arregle ese país, y “que se lleven su botella de vino y analicen la situación, porque nosotros hemos hecho demasiado por encima de las posibilidades”.