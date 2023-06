Seis altos funcionarios del gobierno responden reportajes del Listín

Dos ministerios y cuatro instituciones del Gobierno, en cartas agrupadas por la dirección de Comunicación de la Presidencia, respondieron al Listín con su versión sobre los reportajes “Caen en crisis diversos servicios públicos” y “Al menos cinco estructuras colapsaron en este gobierno” que fueron publicados por este diario esta semana.

En cartas al director del Listín, Miguel Franjul, los ministerios de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); además de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Diegig), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), dan explicaciones sobre las situaciones planteadas en los escritos.

Obras Públicas explica puentes son viejos

En su misiva al director del Listín, el ministro de Obras Pública, Deligne Ascención, aclaró que los puentes a lo que hace referencia la publicación sobre su colapso en distintos puntos del país no fueron construidos durante su administración y que su deterioro ha sido el resultado de la falta de mantenimiento que fue dado a esas estructuras de parte de Gobiernos anteriores.

El mismo explica que en el caso del puente Cangrejo que comunica Puerto Plata con Sosúa y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, “hay que señalar que fue construido durante los años 40’ por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y hacia tiempo su vida útil había terminado.

“Tal era su deterioro, que los aproches de este puente se encontraban en estado inservibles, mientras sus estructuras de metal habían sido corroídas por el salitre del océano atlántico y los cabezales habían ido bajando de nivel, provocando que los conductores de vehículos que se desplazaban a diario por el lugar confrontaran dificultades para penetrar al mismo”, indica Ascención.

El titular del MOPC detalló que por “esas situaciones” han tenido que realizar inversiones de “350 millones de pesos”, como es el caso del puente de Sabaneta en la comunidad de Jeremías, en La Vega, una estructura que se encuentra en uso desde 1934, la cual “no había tenido el mantenimiento adecuado”.

“En la misma provincia de La Vega tenemos el caso del Puente de Pontón sobre la carretera Duarte que producto de la falta de mantenimiento desde finales de los años 80 se encontraba en precarias condiciones estructurales. Sin embargo, fue cerrado al paso de vehículos por el Ministerio de Obras Públicas antes de que colapsara, gracias a que nuestros técnicos han estado desarrollando un inventario de todos los puentes del país y un diagnóstico de la situación de sus estructuras. Esta labor de prevención evitó que al fallar algunos de sus aproches se produjera algún fatal accidente en esa autopista”, señaló Ascención.

El mismo agregó que en el caso del puente vial de la avenida Las Carreras en Santiago, los derrumbes que se produjeron durante las torrenciales lluvias que afectaron esta ciudad el pasado 16 de agosto fueron causados por debilidades en el drenaje y mantenimiento de las estructuras de una obra que tiene más de 40 años de construida.

Inglés de Inmersión

Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, señaló en su carta al director del Listín que los 120 centros en donde se imparte el Programa de Inglés de Inmersión cuentan con los maestros suficientes.

“No hay ni un solo centro en el que no haya maestros. Con respecto a la desvinculación de los maestros titulares en agosto del 2020, se puede comprobar que en ese año hubo seis renuncias y dos fueron desvinculados por conveniencia en el servicio, es decir, por motivos justificados, entre ellos tardanzas, quejas de los estudiantes, no presentar los reportes de clases, no ajustarse a los procesos y abandono de clases sin autorización”, explica el funcionario.

García Fermín señaló que en el centro ubicado en la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Cristóbal hubo escasez de profesores a principios de año, pero que la misma “se resolvió”; en la Universidad Evangélica faltaban dos profesores, pero que “también esa situación fue conjurada”.

“En cuanto a la información de que se ha reducido el tiempo de la inmersión de cuatro horas dos, lo cierto es que el tiempo sigue siendo cuatro horas. Nadie lo ha modificado. Lo mismo ocurre con la ausencia de libros de apoyo a la docencia. La verdad es que hay libros y cada día hay más. El proveedor Antillan Services ha entregado los libros solicitados para los trimestres anteriores y, para el presente, la entrega está en proceso”, continuó detallando García Fermín.

Metro de Santo Domingo

Con relación a las dificultades que ha enfrentado Metro y Teleférico de Santo Domingo, el director ejecutivo de Opret, Rafael Pérez, señaló en su misiva que las escaleras eléctricas de la Estación de Gualey, que es una de un parque de 212 escaleras, se encuentran sometidas a un mantenimiento profundo programado, disponiendo en esta estación de ascensores como alternativa para el público que lo necesita; mientras que negó que los aires acondicionados de los trenes no estén funcionando.

“Considero innecesario comentarle sobre la apreciación de una periodista pasante, que manifestó en el pasado mes de marzo, la sensación de calor que pudo percibir en uno de nuestros trenes, cosa que es inusual en nuestro servicio, ya que a los más de tres cientos cincuenta mil usuarios diarios, les brindamos un servicio seguro y de calidad, con esa confortabilidad incluida (Aire Acondicionado)”, indicó Pérez.

El director de la Opret explicó que en cuanto a las protestas realizadas que no tienen ningún caso pendiente de pago fuera de los plazos que para los mismos establece la ley (90 días para trámites y ejecución de dicho pago).

“Siendo estos los casos referidos, en su artículo de ayer, aprovechamos la ocasión de invitarlo a nuestras instalaciones para hacer un recorrido y poder mostrarle todos los esfuerzos, que realizamos a diario para mejorar la calidad del servicio y de esta forma aprovechar su vasta experiencia para que, con sus ideas, enriquecer nuestro programa de mejoras continuas”, cierra la carta del director de la Opret.

Dirección de Ética

Desde la Digeig, la titular de esa entidad Milagros Ortiz Bosch, detalló que la afirmación de que “Caen en crisis diversos servicios públicos” es contraria a lo que establece su informe trimestral, el cual revela un alto índice de cumplimiento por parte de gran parte de las instituciones gubernamentales.

“La naturaleza de un antes y después del artículo que comentamos, nos llevó a comparar 2020, con lo que tenemos hoy, primer informe trimestral 2023, descubriendo resultados interesantes, en los que podemos confirmar como los servicios que presta la DIEGIG a los ciudadanos han crecido... es difícil la modificación de una cultura, pero la mejora continua de estas estadísticas son el producto de más de 12 cursos de formación a Responsables de Libre Acceso a la Información Pública (RAI), de medidas disciplinarias, publicaciones sistemáticas que han impulsado el mérito por el apego al cumplimiento que caracteriza a esta gestión de gobierno”, expresa la exvicpresidenta en su carta. “Seguiremos trabajando, recibiendo denuncias, investigando denuncias, sometiendo inconductas, fortaleciendo las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo para construir confianza. La misma que sugirieron el intelectual francés Attali y la Universidad de Harvard”, agregó.

Caasd

De su lado, Felipe (Fellito) Suberví, director de la Caasd, señala que en su gestión las obras que se han ejecutado por esa entidad conllevaron una inversión superior a los RD$14,000 millones.

“Para citarle un ejemplo de las mejoras que se han alcanzado en la presente gestión, la CAASD aumentó en un 12% su producción de agua potable, alcanzando la cifra récord de 445 millones de galones diarios, la más alta en la historia, beneficiando así a aproximadamente 600 mil personas adicionales. La construcción de más de 50 pozos en todo el Gran Santo Domingo contribuirá a optimizar la red de abastecimiento y suministro de agua potable, beneficiando a miles de ciudadanos. Más de 70 comunidades de distintos puntos de la provincia recibieron agua por tubería por primera vez después de más de 20 años”, señaló Suberví.

La misiva señala que han intervenido 42 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo, en beneficio de más de 1.2 millones de habitantes y que durante la “sequía estacionaria”, la cual tildó de “normal” en esa época del año y añadió que la Caasd tomó “todas las acciones preventivas para mitigar la misma”.

Sistema 911

Mientras que el director del 911, Rodolfo Gómez, indicó se han ingresado al Sistema de Atención Prehospitalaria e Interhospitalaria un total de 186 ambulancias.

“Al finalizar el presente año y a principios del año próximo, se tiene proyectada la incorporación de 200 unidades adicionales, para un total de 386 ambulancias y la entrega de 16 camiones para ser distribuidos entre los cuerpos de bomberos”, señala la misiva de Gómez.

El mismo agregó que esta gestión ha surtido el sistema con la tecnología necesaria para “seguir el camino correcto para que el 911 salvaguarde la vida de todos los dominicanos”.