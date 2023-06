En el acto en dónde el presidente Luis Abinader condecoró con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella al fenecido exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, el primer turno para hablar ante el público lo tuvo el actual director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), quien se catalogó como un amigo cercano del dirigente político.

Durante sus palabras, las cuales marcaron el punto de inicio de un acto en dónde se reconoció la labor social y política de Jorge Mera, Sanz Lovatón destacó que nunca escuchó al exfuncionario "hablarle mal a nadie" o "hablando mal de nadie".

"Lo que hoy hace su amigo, condiscípulo y compañero de mil batallas, Luis Abinader, es un gesto no solo que habla de la armonía de nuestro presidente sino que habla de un gesto que pasará a la historia de la República Dominicana. Es un gesto a la memoria de un dominicano honrado, que honró a su familia, que honró el servicio público y que la lucha por el Medio Ambiente en el mundo debe llevar su nombre", exclamó Sanz Lovatón.

El director General de Aduanas expresó que su "principal legado", además de su familia, fue la forma en que Jorge Mera cuidó la amistad con cada uno de sus amigos "sin descuidarla".

"Recuerdo el día que nació mi hijo Eduardo José, la primera persona que ví después de ver a mí hijo por primera vez fue a Orlando, quien estuvo toda la noche ahí; después de eso, él era la paciencia, la serenidad, la decencia que caminaba... quienes me conocen saben que la serenidad no es mi principal atributo y cada vez que yo tenía una diferencia con el hoy presidente, él me mandaba calmar", añadió Sanz Lovatón.

Orlando Jorge Mera fue ultimado de varios disparos en el despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado seis de junio del 2022.