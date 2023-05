Ministerio de Interior y Policía salió a los barrios para promover valores

La distorsión en los ejemplos sociales que son sinónimo de superación y éxito, que en los últimos años se ha tomado a la República Dominicana, resultó ayer domingo en un desfile de importantes figuras salidas de sectores marginales del país que hoy pertenecen al mundo empresarial, del arte, deporte, sector salubre y político, como una estrategia gubernamental para contrarrestar la creciente corriente.

“De Vuelta al Barrio” se apropió de las calles de Villa Juana, en el Distrito Nacional, en busca de incentivar a la juventud a salir hacia delante, tras conocer las historias de vida detrás del triunfo de aquellas personas que se imponen en la mirilla de la opinión pública, y desarrollar las capacidades que puedan convertirlos en grandes.

“La razón del programa ‘De Vuelta al Barrio’ es, precisamente, cambiar los paradigmas que tenemos en muchos de nuestros barrios. Antes los paradigmas de nuestros barrios eran el pastor, el sacerdote, el maestro, los dirigentes comunitarios, dirigentes deportivos, ahora es el matador, el dueño del punto de droga; y eso no puede ser en nuestra República Dominicana”, declaró el ministro de Interior y Policía, Jesús Vazquez, al encabezar el acto.

Ejemplos de vida

El Club Mauricio Báez, en Villa Juana, se encargó de recibir en su centro a las personalidades, que fueron desde los cantantes Pochy Familia, Alex Matos y Crazy Desing, los comunicadores Ariel Santana, Frederick Martínez (El Pacha) y Santiago Matías (Alofoke), hasta el humorista Raymond Pozo, a quien la gran algarabía le hizo sentir más que bienvenido y agradeció por de donde Dios le había sacado.

“Vengo de Carrera de Yeguas, un lugar que ni siquiera tú puedes intentar buscarlo en el mapa porque no está. Me crié en la pobreza, pero no en la miseria, porque pobre es el que no tiene, pero miserable es el que teniendo su corazón está inconforme y no es capaz de dar para ayudar a nadie”, ejemplifico Pozo, quien culminó su presentación con uno de sus tradicionales trabalenguas.

En el ámbito del deporte, para aliento de quienes vienen desde abajo y sueñan con ser de renombre en el béisbol, baloncesto, boxeo, voleibol y otras prácticas, hicieron acto de presencia el beisbolista Pedro Martinez, las múlti ganadoras en finales internacionales de voley femenino, el legendario José (El Grillo) Vargas, José (Boyón) Domínguez y el cronista Franklin Mirabal.

En su oportunidad de intervención, Mirabal destacó que fue nombrado por el ministro de Interior y Policía embajador honorífico de todos los barrios de la capital, por lo que hasta este momento ha llevado unas 10 charlas a diversos sectores.

“La única forma que esto funcione es que los aguiluchos y los liceystas se unan, en esta vuelta tenemos que estar unidos”, vociferó llamando al griterío de los fanáticos presentes, “A veces es muy fácil decirle a los jóvenes que la vuelta es de vuelta al barrio, pero hay que darles motivaciones para que ellos quieran estar en el barrio, nunca irse del barrio, y para que los que se fueran regresen al barrio”, continúo con una premisa que más adelante fue apoyada por el ministro Vásquez.

Según Vásquez, es necesario que personalidades de la talla de aquellas que le acompañaron en el acto, regresen a los barrios para encarrilar los conceptos de ejemplo sociales.

“Debemos de volver al barrio para contarles a nuestros jóvenes historias de superación que los motiven. Yo quiero ejemplos como Luis Valdez, que fue mensajero de Impuestos internos y hoy es el director; yo quiero ejemplos como Félix Sánchez, como Pedro Martínez, como el Grillo Vargas, como Las Reinas del Caribe, que nuestros niños y niñas vean cual es el camino a seguir”, expresó con bastante ímpetu. El programa, que se incluye dentro de la estrategia de seguridad ciudadana “Mi País Seguro, también contó con el respaldo del ministro de Juventud, Rafael Félix; entre otros.

del director de Migración, Venancio Alcántara; los doctores Cruz Jiminián y José Joaquín Puello; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; Ivan García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y Luis Mario López, fundador de Adrian Tropical.

Asimismo, estuvieron la ingeniera Ashley Morales, la profesora Yvelisse Prats de Ramírez, y la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, quien llamó presentes a unirse en la disposición presidencial de rescatar a la juventud dominicana, entendiendo que los más desafortunados pueden cumplir sus objetivos de vida, a lo que destacó algunos de sus méritos en el Ayuntamiento como una ayuda idónea.

Aquiles correa, quien se ha visibilizando siempre como un emblema de Villa Consuelo, estuvo ahí acompañado de la comunicadora Isaura Taveras, al igual que la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, que recordó que su madre, quien salió de Villa Juana y se convirtió en una profesional, como un ejemplo.