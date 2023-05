"El Gobierno va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para desentrañar el origen de ese intento", dijo este miércoles Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, luego de haber sido consultado por el caso de espionaje a la periodista dominicana Nuria Piera.

Un análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil propio de Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus —que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo— en tres ocasiones entre 2020 y 2021.

De acuerdo con Homero, el Gobierno contactó a la periodista dominicana para disponer de una investigación a fin de descubrir el “origen de este intento”, luego de que la organización global encontrara evidencias de espionaje en el dispositivo.

“Este Gobierno es respetuoso de los derechos humanos todos y dentro de los derechos humanos de la libertad de expresión de los ciudadanos y mucho más cuando esa libertad de expresión que está en juego, corresponde a un actor profesional, mujer u hombre, de la prensa dominicana”, sostuvo el funcionario público durante una entrevista en el programa Hoy Mismo (Color Visión, canal 9).

Figueroa indicó que la tecnología permite una “actuación deslocalizada”, ya que esta puede estar en cualquier país del mundo y entrar en otra nación.

No obstante, dijo que aún no han recibido “información detallada” sobre las denuncias que ha arrojado Amnistía Internacional.

Además, explicó que el Gobierno recibió cinco preguntas de esa organización durante los días 12 y 18 de abril.

“Se escogió al ministro de Interior para que, a través de una comunicación escrita, respondiera las preguntas de Amnistía Internacional. Este documento fue manejado por mí, fue enviado a Amnistía Internacional y contiene las respuestas a las cinco preguntas que ellos hicieron”, subrayó.

"Desde el 2020 hasta la fecha no se conoce ningún acuerdo del Gobierno dominicano con la compañía NSO Group. El Gobierno de Luis Abinader no se ha preocupado y no lo necesita, en establecer acuerdos, contratos con esta compañía o con compañías similares que se dediquen a estos servicios"