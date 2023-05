Raquel Peña, una vicepresidenta con roles específicos en áreas criticas

Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha relegado muchas situaciones, agendas y actividades a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; haciendo de la segunda al mando del Poder Ejecutivo, una de las funcionarias que más titulares de medios de comunicación ha merecido.

El protagonismo de la vicemandataria empezó desde el momento en que Abinader la designó como la cabeza del gabinete de Salud justo al instante en que la lucha contra el impacto de la pandemia del Covid-19; debido a ello Peña fue la cara de los anuncios que se realizaban desde el Gobierno, entre ellos los cambios y principalmente las restricciones que se aplicaban a los toques de queda.

Con la actual administración del Poder Ejecutivo, las responsabilidades que se han quedado a cargo de la Vicepresidenta no han disminuido y por el contrario, han ido aumentando en relevanciaFuente Externa

Con la actual administración del Poder Ejecutivo, las responsabilidades que se han quedado a cargo de la Vicepresidenta no han disminuido y por el contrario, han ido aumentando en relevancia; Peña fue designada para encabezar la visita oficial del Gobierno Dominicano por Corea del Sur y Japón.

En Corea del Sur, la Vice se reunió con el primer ministro coreano, Han Duck-soo, quien calificó la visita como muy importante, pues era la primera de ese nivel en los últimos 17 años; por igual sostuvo un encuentro con Bam Ki-Moon, exsecretario general de las Naciones Unidas (ONU) y actual presidente de la asamblea del Instituto Global para él Crecimiento Verde, a quien se le hizo entrega de una comunicación donde se solicita el ingreso como miembro de la República Dominicana. Además de firmar un acuerdo entre ambas naciones para promover el comercio y la inversión bilateral e impulsar proyectos en sectores como el digital o el de energías verdes, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Energía del país asiático y “altas expectativas” de que ambas naciones trabajen juntas en distintas áreas.

Video Las funciones de la vicepresidenta

Raquel Peña se ha convertido en unas de las personas de mayor confianza de Luis Abinader

Cuando estuvo por Japón, Peña vino con el convencimiento y la disposición del primer ministro japonés, Fumio Kishida, de posiblemente colaborar con la República Dominicana en la Asociación Indo-Pacífico Libre y Abierto que está siendo promovida por Japón.

Al tiempo en que la misma iba retornando de agotar esa agenda por Asia, se encontró con la situación de que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) aún no había efectuado pagos pendientes a personas que habían trabajado en la aplicación del Censo Nacional Población y Vivienda (Xcnpv) y al responderle una pregunta a varios medios de comunicación señaló que la directiva de la ONE había sido convocada a una reunión en el Palacio Nacional para resolver esos temas.

A pesar de que la reunión no fue efectuada en primera instancia, en el transcurso del fin de semana salió la información de que la Vicepresidencia instruyó a la ONE a que se realicen los pagos pendientes y que estos sean efectuados antes de que concluya el mes de mayo.

Ya para la fecha, la ONE ha emitido 158 cheques y/o transferencias bancarias, de los cuales durante el viernes fueron entregados 29 cheques en el distrito municipal de Verón – Punta Cana, provincia La Altagracia.

No es la primera vez que la vice se hace cargo de situaciones; cuando en junio del pasado año el entonces ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, fue ultimado de varios disparos en su propio despacho; el Poder Ejecutivo se hizo cargo de la administración de ese Ministerio, delegando en Peña la titularidad de la toma de decisiones.

El 16 de junio de ese 2022, el decreto 321-22 le dio a Peña el control “provisional” de esa entidad hasta que en el mes de julio, fue designado Miguel Ceara Hatton a la cabeza de la misma.

Las inauguraciones

Con más énfasis que en los meses anteriores, la Vicepresidenta ha estado en la cabeza de entrega e inauguraciones de obras del Estado; precisamente el día de ayer, Peña entregó unos tres polideportivos en las provincias La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

La vicepresidenta también aumentado su presencia en la entrega de actos e inauguraciones del GobiernoFuente Externa

Una vice poco común

En la historia republicana del país, no es común el hecho de que los vicepresidentes no reciban muchos encargos y normalmente tienden a verse sobrepasados por la sombra que genera la figura que genera el primer mandatario de República Dominicana.

Las atribuciones que ha recibido Peña le hacen comparar con las que tenía Margarita Cedeño, quien en sus ocho años como vicepresidenta de los dos gobiernos de Danilo Medina se encargó de las políticas sociales de esa gestión; previo a Margarita, mientras que Rafael Alburquerque, en los mandatos consecutivos de Leonel Fernández no recibió asignaciones presidenciales de “peso”.

La que más se asemeja a la actual vice, fue la primera mujer en estar en ese cargo; en el periodo 2000-2004, mientras era la segunda al mando de la administración del Estado Dominicano, Milagros Ortiz Bosch paralelamente fungió como secretaria de Educación.

Previo a Ortiz Bosch, Jaime David Fernández no encontró grandes encargos presidenciales durante el primer Gobierno de Leonel Fernández por lo que dedicó sus cuatro años en el cargo a impulsar una política de reforestación con el programa “Quisqueya Verde”.

Mientras que, fungiendo como el vicepresidente de Joaquín Balaguer, Carlos Morales Troncoso también estuvo a cargo de la Cancillería de la República.