Más mujeres acceden a préstamos en el sistema bancario

Cifras de la banca indican que cada vez más mujeres alcanzan y utilizan su acceso al crédito formal, pasando de 925,670 en enero de 2021 a 1,311,792 en enero de este año, para un crecimiento de 42% (+386,655).

En noviembre de 2025, por primera vez, la cantidad de mujeres con créditos superó al número de hombres. El comportamiento se ha mantenido, registrándose una diferencia de 3,579 en enero de este año.

Las mujeres también encabezaron la lista de nuevos deudores, con una ligera diferencia por encima del grupo masculino. Ellas representaron el 50.4% y los hombres el 49.6% de este rubro entre enero de 2025 y enero de 2026, según los datos del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD).

Con el término nuevos deudores, la Superintendencia de Bancos (SB) se refiere a personas que adquieren acceso al crédito formal por primera vez, logrando condiciones más favorables que las que habrían obtenido en el mercado informal.

El avance en el acceso femenino al sistema financiero se corresponde con el observado en la población masculina. No obstante, al analizar los montos de los financiamientos, se observa que persiste una brecha a favor de los hombres.

El balance promedio adeudado por la población masculina fue de RD$190,750 en enero de este año, mientras que las mujeres tenían un balance promedio de RD$139,167 en el mismo período.

“Aunque los hombres mantienen niveles de deuda promedio más elevados, la brecha se ha reducido ligeramente en los últimos años, lo que indica un comportamiento crediticio más equilibrado”, plantea el informe “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025”, publicado por la SB.

En cuanto a las captaciones, refiere que existe una notable diferencia entre el nivel de ahorro masculino y femenino. A enero de este año, los hombres acumulaban un balance ascendente a un billón de pesos (57.4%), mientras que las mujeres sumaban RD$795 mil millones (42.5%). En promedio, ellas tenían depósitos por RD$114 mil y ellos por RD$160 mil.

El estudio encontró que, de una muestra de 1,202 usuarios y usuarias, el 65% de las mujeres aseguró que confía plenamente en su entidad financiera, una proporción ligeramente superior a la de los hombres (60%), lo que podría estar asociado a los avances en materia de inclusión.

Asimismo, el reporte de la SB encontró que las entidades financieras han mostrado mejoras en el acceso de las mujeres al ahorro y al crédito, así como una creciente presencia femenina en puestos de liderazgo, pero persisten prácticas que limitan el acceso, como la solicitud de requisitos adicionales.

“El sistema financiero dominicano ha logrado avances importantes en la inclusión financiera de las mujeres. Sin embargo, persiste un amplio margen para formalizar y transversalizar políticas de género en todas las entidades. Se requiere diversificar la oferta de productos y servicios, promover la participación de mujeres en la toma de decisiones, fortalecer la capacitación interna en igualdad y trato digno, y estandarizar prácticas con enfoque de género e interseccionalidad”, concluye el informe.