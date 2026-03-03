Plantel escolar lleva 13 años esperando ser terminado en Cancino Adentro

Desde hace más de 13 años la comunidad de Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, denunció que la Escuela Básica Santiago Hirujo Sosa se encuentra sin señales de terminación.

El plantel, ubicado en la calle Antonio Guzmán, prometía 24 aulas con una capacidad de 600 estudiantes, un comedor y espacios para desarrollar la jornada escolar extendida; pero permanece inconcluso y hasta el momento sin una fecha de entrega.

La estructura, que se encuentra en el Distrito Escolar 10-03, se levantó en el 2012 y aún permanece con la pintura base, sin ventanas, puertas, cancha terminada y aulas sin terminación; los vecinos dicen que la tardanza se debe a falta de fondos del Ministerio de Educación.

“El Estado no ha depositado y escuché que si no les depositan en dos meses, ellos van a dejar eso. Eso tenía hasta el piso montado y una base de pintura esperando que se deposite el dinero para terminar todo; ya muchas cosas están avanzadas y hasta terminadas, pero falta dinero”, aseguró Manuel, un señor que se ocupa de un terreno próximo a la escuela.

Resaltó que en 2022 las autoridades prometieron concluir la escuela tras desalojar ocupantes ilegales, lo que no se cumplió; posteriormente, se encontraron fallas en la infraestructura, lo que paralizó por más tiempo la construcción.

Varios comunitarios destacaron que sus hijos estudian en centros retirados y, en ocasiones, para poder inscribir a un niño en una escuela del perímetro, deben esperar varios periodos escolares para acceder a la educación.

Leonardo, quien se dedica a la comercialización, precisó que duró un año escolar a la espera de inscribir a una de sus hijas en un plantel cerca de su vivienda.

“Por aquí, para inscribir a un muchacho en la escuela, hay que lidiar mucho detrás del centro porque todos se sobrellenan, no hay cupos y la espera es larga. Hace años se nos prometió la construcción del Santiago Hirujo Sosa y es el día que aún no la terminan”, destacó, incómodo.

La comunidad de Cancino Adentro pide a la Dirección de Infraestructura Escolar, dependencia del Ministerio de Educación, la intervención inmediata del plantel para terminar la construcción y abrir las puertas de la escuela.

Según los comunitarios, hasta los inicios de la construcción, la obra parecía una gran oportunidad de crecimiento educativo para el área, pero al culminar la gestión del expresidente Danilo Medina, los trabajos se paralizaron, retomándose años después con nuevos ingenieros y equipo de construcción.