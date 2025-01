Maestros y alumnos limpian escuelas en Santiago Oeste por falta de conserjes

Maestros y estudiantes de la escuela primaria Carlos María Domínguez, en Santiago Oeste, decidieron asumir las tareas de limpieza de ese centro educativo por la falta de conserjes.

El plantel, que cuenta con 5 baños y 11 aulas, el área administrativa y los espacios comunes, hasta el momento solo tiene dos mujeres conserjes. Una de éstas está de de licencia por enfermedad y la otra es sobreviviente de cáncer, no pudiendo realizar complicados esfuerzos físicos.

Los maestros describen que deben dividir su día de trabajo entre sus labores pedagógicas y la limpieza de la escuela.

“Los maestros a veces tienen que dejar de dar clases para hacer limpieza. “Uno lo puede hacer uno o dos días, pero llevamos más de 5 meses en esta situación y, lamentablemente, no podemos seguir así”, declaró el profesor Alex Peralta, indicando que es una situación alarmante, porque hay mucha suciedad en todos lados, en los pasillos, los cursos, los baños y los niños y docentes corren el riesgo de enfermarse.

Además, los niños reciben el almuerzo escolar en las aulas, debido a que este centro educativo no cuenta con un comedor, por lo que la limpieza después de la comida, también se suma a los quehaceres de los docentes, máspor tratarse de niños pequeños.

Los educadores dicen que es común ver el espíritu colaborador de alumnos de entre 5 y 13 años que ayudan a los profesores, en ocasiones, con la limpieza.

“Los niños también se quieren involucrar en el proceso; ellos ayudan, son colaboradores, aunque a algunos uno no se lo permite en realidad porque no es debido que el niño esté limpiando, ellos no vienen aquí a limpiar”, establece la profesora Ana Núñez.

Según explica el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ( ADP) en la seccional Santiago Oeste, José Brito, anteriormente había seis conserjes nombradas para esta escuela, pero fueron bloqueadas y sacadas del sistema de educación, debido a que pertenecían a la antigua gestión política.

La secretaria de organización de esta seccional de ADP, estableció que es “inaceptable que un docente tenga que dejar de realizar sus labores pedagógicas y desarrollar contenidos para dedicarse a lavar los baños y a limpiar las aulas, pero que más aún es violador que los niños estén dedicándose a realizar las labores de limpieza del centro educativo por falta de las conserjes, por falta de el nombramiento del personal de apoyo que hemos venido demandando a las autoridades desde el inicio del año escolar y desde años escolares pasados”.

“Desde la ADP entendemos que es inaceptable que los docentes y los estudiantes continúen realizando las labores de limpieza. Las autoridades deben designar a ese personal que venimos demandando desde hace un tiempo. Decimos que ya está bueno de que las autoridades no cumplan con su responsabilidad”, indicó Rodríguez.

“Los maestros están para desarrollar las labores pedagógicas y los estudiantes para recibir la docencia, no para realizar las labores de limpieza”, agregó.

el mismo caso en la vega

Esta no es una realidad exclusiva de Santiago Oeste, ya que a principios de enero de este 2025, con pancartas en mano, un conjunto de padres, madres y miembros de la comunidad de El Quemado en La Vega, impidieron el ingreso de los profesores al Centro Educativo de esta localidad, como forma de protesta por la falta de personal de apoyo y limpieza para el plantel.

La manifestación, que contó con la participación de padres pertenecientes a la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela y miembros de la junta de vecinos del sector, se realizó con el fin de llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación sobre la carencia del personal.