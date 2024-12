Gremio de profesores juzga "innecesario" gasto en tarjetas de acceso a escuelas

Ante la propuesta de instalar pasímetros como un Sistema de Control de Asistencia de los estudiantes y la implementación de tarjetas de acceso para ello en las escuelas de todo el país, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, manifestó que no cree que el gasto en las tarjetas de acceso favorezca en la calidad educativa.

"Estamos mirando todo el proceso de implementación y de gula, y realmente la fiebre no está en la sábana, no creo que esto vaya a resolver en nada el tema de la calidad de la educación, más que gastar un dinero en algo que no va a impactar en nada a la educación preuniversitaria", expresó el presidente del gremio magisterial.

"Lo digo consciente de lo que estoy diciendo", destacó Hidalgo, reafirmando su posición sobre el tema.

Se prevé que para enero de 2025 por lo menos 160 escuelas instalen el sistema, según indicó el gerente general de UNES Dominicana, empresa encargada de desarrollar el método de control, así se señaló en un trabajo periodístico realizado por el Listín Diario.

Con el Sistema de Control de Asistencia se procura notificar a los padres sobre la llegada o no de sus hijos a la escuela mediante la aplicación “Unes Escolar”, disponible para dispositivos Android y iOs, de manera gratuita.

FUSION DEL MINESRD Y MESCYT

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en conjunto con algunas entidades docentes, fijó este miércoles su posición sobre la propuesta hecha por el presidente Luis Abinader de fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), considerándola como una “imposición” por el gobierno.

Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), manifestó que esta propuesta trata sobre un proceso de privatización de la educación dominicana y amenaza al uso de fondos destinados a la Educación preuniversitaria y a la Educación Superior.

“Se trata, y está muy en el fondo, de un proceso privatizador que está acompañado de una ola de reformas del Estado dominicano, y a todas luces pretende achicar el papel del Estado para que otras manos, manos privadas, ocupen esas funciones,” aseguró Hidalgo.

Para el próximo 16 de enero la institución gremial pretende establecer un encuentro para abordar el tema del Derecho a la Educación y la fusión ministerial.

“En la mesa que vamos a instalar este próximo 16, se abre un foro de debate, y se va a unificar un conjunto de acciones que naturalmente invita salir a la calle a una protesta, como un legítimo derecho, salvo que el Estado Dominicano deje sin efecto esta intención, de lo contrario los sectores de la sociedad nos vemos en la necesidad de salir a la calle para sensibilizar al pueblo dominicano que al final será el único perjudicado si el Congreso la aprueba”, indicó Hidalgo.