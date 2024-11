Pocos estudiantes asisten a tomar las pruebas nacionales

Pese al llamado del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) en los centros educativos habilitados para impartir la tercera convocatoria de pruebas nacionales, se observó poca presencia de estudiantes que atendieron este llamado.

El Centro Educativo de Excelencia Colombia y el Liceo Minerva Mirabal contaron con la presencia de algunos estudiantes que con el sueño de cursar una carrera universitaria tomaron las pruebas nacionales por tercera vez.

Máximo, de 19 años, tomó la prueba de lengua española por tercera vez en el Centro Educativo de Excelencia Colombia, ya que contó que en exámenes anteriores no se había preparado, pero en esta ocasión espera que esta sea su última evaluación pendiente.

"Yo había quemado las demás porque eso es cuestión de lógica y a mí no me gustaba léelo. Para esta sí estudié porque quiero entrar a la universidad a estudiar publicidad", explicó Máximo al salir de tomar su prueba de lengua española.

Asimismo, Laura Francisco, de 20 años, dijo que sueña con convertirse en odontóloga y es por eso que no se ha rendido y tomó la tercera prueba para recibir su certificación e ingresar a la universidad.

"He tomado la prueba ya por tercera vez, pero en esta la paso; quiero pasarla para estudiar odontología y si no apruebo ahora tendría que seguir en eso hasta pasarla", aseguró Francisco con alegría y seguridad de pasar la prueba.

Educación convocó a 17,000 estudiantes

La convocatoria realizada por el Minerd fue dirigida a al menos 17,000 estudiantes, de los que al menos 12,143 serían a nivel secundario, de los cuales 9,201 corresponden a la modalidad académica; 2,346 a técnico profesional y 606 de artes.

La convocatoria fue citada para este martes cinco del mes en curso con las asignaturas de matemáticas y ciencias sociales, y para el miércoles seis las materias de lengua española y ciencias naturales a nivel secundario.

Las pruebas se llevarán a cabo en centros sedes; el horario será desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:40 de la tarde, incluyendo un receso de media hora entre pruebas.

Además, para la educación media-general, dirigida a adultos y personas en pruebas pendientes, de estos estuvieron convocados 4,801 estudiantes para el sábado nueve para tomar las pruebas de matemáticas y sociales; mientras que para este domingo diez del mes en curso se impartirán lengua española y ciencias sociales.

Rafael Orlando Pimentel Herrera, de 55 años, mantiene la esperanza en terminar las pruebas que tiene pendientes para iniciar su carrera universitaria soñada.

"No había pasado antes porque mi promedio académico es muy bajo y no me daba para pasar la primera convocatoria, pero ya en esta la pasó porque mi promedio subió. Tengo desde septiembre estudiando para ya pasarla y entrar a la universidad a estudiar leyes o comunicación", mencionó Herrera.

Para el fin de semana, las pruebas se aplicarán en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, también con un receso de media hora entre pruebas.