A 532 años del ‘Descubrimiento’ sigue el debate sobre los restos de Cristóbal Colón

La República Dominicana conmemora hoy un año más del “descubrimiento de América”, que se produjo en la expansión de Europa por el mundo y que llevó al navegante Cristóbal Colón y su tripulación a avistar tierra en el Nuevo Mundo en 1492.

Ese día comenzó a forjarse la historia de una mezcla de culturas entre españoles y los indígenas que habitaban la isla. Más tarde, la colonización introdujo también a africanos para el desarrollo y explotación de la entonces denominada La Española.

Sin embargo, a 532 años del inicio de toda esa transformación, la ubicación de los restos del principal responsable del acontecimiento, Cristóbal Colón, sigue siendo objeto de investigaciones y debates por científicos e historiadores. Ahora la disputa vuelve a apuntar a quién tiene los restos del padre y quién los del hijo.

Recientemente, investigadores forenses de la Universidad de Granada (sur de España), liderados por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, arrojan que los huesos enterrados en la Catedral de Sevilla (sur de España) pertenecen al navegante.

Ante esto, el director del Museo Nacional de Historia y Geografía, José Guerrero, afirma que los restos estudiados por la universidad corresponden a Diego Colón, hijo del navegante, que fueron sacados de la isla cuando pasó a ser territorio de Francia en 1795.

Puntualiza que de 2003 al 2005 los responsables de esta investigación dijeron que no había compatibilidad porque no tenían suficiente cantidad de ADN, pero que ahora con nuevas tecnologías han comprobado que los restos son de Colón, llevando al también catedrático a preguntarse cuáles son esos equipos usados. “Ellos dicen que los resultados de sus investigaciones no la han publicado, entonces eso les resta mucho porque primero se publica y después uno va a la prensa, pero ellos hicieron al revés”, manifestó Guerrero ante el procedimiento de los investigadores de la universidad de Granada.

Agregó que en una ocasión ellos solicitaron estudiar los restos de Cristóbal Colón que están en República Dominicana en el Faro a Colón. Los dirigentes de entonces en el Ministerio de Cultura estuvieron de acuerdo, pero con la condición de que la investigación la realizara una institución. Internacional no vinculada al problema, pero no volvieron a responder.

“Yo creo que esa investigación es una fanfarronada, una tomada de pelo, eso es un tráiler, una pantalla periodística de televisión y la ciencia así no se trata”, expresó el historiador.

Dos tumbas en el país

De acuerdo a los datos históricos, Cristóbal Colón murió en Valladolid, España. Sin embargo, su deseo era ser enterrado en Santo Domingo, por lo que en 1544, María de Toledo, viuda de Diego Colón, traslada los restos de su difunto esposo y su padre a la Catedral de Santo Domingo.

Años más tarde, previo a la ocupación de Francis Drake, las indicaciones de las tumbas fueron borradas por miedo a que fueran sustraídas y cuando la isla pasó a ser territorio de Francia y los españoles decidieron llevarse los restos de Colón, terminan llevándose a los de su hijo.

Cada 12 de octubre

Ante este hecho, el historiador José Guerrero apunta que España no quiso reconocer el hallazgo “porque aún estaba fresca la derrota sufrida en el país en la Guerra de la Restauración, por la que los españoles salieron en 1865 con la preocupación de que semejante contienda se extendería a Cuba y Puerto Rico y les harían perder sus últimas colonias en América, lo que sucedió en 1898”.

Desde 1992 los restos de Colón se exponen en el mausoleo con su mismo nombre en el Faro a Colón, en una especie de cofre que es abierto cada 12 de octubre por la Iglesia Católica para exhibirlo al público.

Visita de turistas

Este sitio es visitado por decenas de turistas que buscan conocer la historia de la isla a través de este museo que alberga 49 salas y que guarda importantes datos e instrumentos relacionados a la vida del navegante.