Biblioteca Pedro Mir de la UASD se deteriora y carece de equipos tecnológicos

La Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un área que debería significar una herramienta de apoyo para los estudiantes, actualmente constituye un obstáculo debido a que la mayoría de sus equipos no funcionan y su infraestructura se encuentra en estado deplorable.

Las condiciones actuales del edificio han generado un descontento generalizado entre los usuarios, quienes se enfrentan a múltiples dificultades para realizar sus tareas y estudios.

Falta de internet, computadoras dañadas, filtración en el techo, deterioro de baños, ascensores en mal estado son parte del deterioro que actualmente presenta la Biblioteca Pedro Mir.

Las computadoras están casi completamente inoperantes y las pocas que funcionan no tienen acceso a internet, un problema que ha persistido según los estudiantes durante un largo período sin solución aparente. Esto impide a los discentes llevar a cabo sus investigaciones y tareas en línea, intensificando el desafío académico que enfrentan.

En los dos primeros niveles se pudo apreciar una gran cantidad de estudiantes, unos durmiendo, otros dialogando y la gran mayoría realizando tareas desde sus propios dispositivos.

Los estudiantes piden la intervención de las autoridades para enfrentar las deficiencias en la biblioteca.LEONEL MATOS/LD

En un recorrido de reporteros de este medio se pudo observar que los techos de varios salones presentan filtraciones y los tomacorrientes carecen de electricidad, dejando a los estudiantes sin opción para cargar sus dispositivos. La ausencia de aire acondicionado en el nivel 3 y 4 es notable, convirtiendo el inmueble en un ambiente extremadamente incómodo para el estudio prolongado.

En el segundo nivel hay dos salones a la derecha e izquierda, ambos dotados de computadoras, pero reporteros de este diario observaron que ningunas funcionan y la conectividad de internet tampoco. Antes de entrar hay una área que tiene equipos y solo dos se encontraban funcionado y uno de estos sin conexión a internet. Mientras que el estado de los equipos en el tercer nivel es peor, ya que en el mismo no funciona ninguno de los que allí se encuentran.

El cuarto nivel es una de las áreas que se encuentra en peor estado, tanto así que hay un salón cerrado y se percibe en situaciones desmejoradas. Una gran parte del techo se visualiza descompuesto, solo hay unas cuantas mesas en malas condiciones, no tiene sillas, así como los cubículos se encuentran sin ningún equipo tecnológico, el piso con agua aparentemente por filtración. Es el nivel al cual asisten pocos usuarios por el estado en que está la edificación.

El deterioro es evidente en algunas áreas.LEONEL MATOS/LD

A un empleado se le preguntó si no servían los dispositivos y respondió “yo prendí uno en la otra semana y no me funcionó, pero ve al pasillo que hay dos que funcionan”.

Mientras que otra de las personas que trabaja en la Biblioteca confirmó que el internet ha estado inactivo durante un tiempo considerable, y que no se han tomado medidas para solucionar el problema.

Estudiantes explican su descontento

Ante esta situación, los estudiantes han expresado su descontento, afirmando que estas deficiencias les impiden cumplir con sus responsabilidades académicas. La comunidad universitaria hace un llamado urgente a las autoridades para que se tomen acciones inmediatas y se garantice el adecuado funcionamiento de esta esencial infraestructura académica.

Asimismo, se quejaron de que todas las computadoras están fuera de servicio, y lamentaron que la biblioteca no cuente con un programa de mantenimiento para sus equipos.

Al abordar a algunos el descontento es relevante. Una estudiante de la carrera de Psicología Industrial, quien se encuentra cursando el cuarto semestre y decidió ocultar su nombre, dijo que “hace mucho tiempo que eso está así”, haciendo referencia al deterioro de los equipos.

Computadores sin conexión a internet es una escena común en la Biblioteca Pedro Mir de la UASD.LEONEL MATOS/LD

Otra sentada frente a una de las pocas computadoras que están operando, quien también declinó identificarse, declaró que “estoy cogiendo una clase virtual y no puedo escuchar porque esto no tiene bocina, voy a tener que poner una recarga para poner internet en mi teléfono y poder coger la clase”.

Otro inconveniente que enfrenta el estudiantado es el área de tesis, donde el sistema informático no está operando, según exponen cuando solicitan algún material, dificultando aún más el acceso a recursos importantes para sus trabajos de investigación.

Eddili Hierro, estudiante de término de la carrera de Comunicación Social, Mención Periodismo, comentó a Listín Diario que un día fue a buscar material para su tesis y la persona que estaba a cargo le dijo que buscara un código en su teléfono porque no tenían sistema. Hierro también se quejó y dijo que el área no tiene acondicionador de aire.

“Fui un día a buscar otras tesis para mi trabajo de investigación y el señor que estaba me dijo que buscara en mi teléfono el código de la tesis que yo quería, porque la computadora donde se supone que él trabaja en ese momento no tenía sistema”, explicó la estudiante.

Winibel Camacho, de la carrera de Medicina, afirmó que los estudiantes de esa área no tienen un lugar exclusivo en la biblioteca, con las comodidades y condiciones adecuadas para poder realizar sus tareas. “A veces andamos con los teléfonos descargados y no encontramos ni donde cargar y sentarnos a descansar”, añadió.

Agregó que en el cuarto nivel hay un espacio destinado para los estudiantes de medicina, pero hay un lado que está cerrado y en el que está abierto “nada sirve, hay sillas rotas, mesas rotas y nada prende y sobre todo a veces los libros no están disponibles”.

Equipamiento

Una información colgada en la página oficial de la Biblioteca dice que hay 527 computadores conectados a Internet, distribuidos en los diferentes salones de lectura y 120 computadores distribuidos en los lobbies niveles 2, 3 y 4, dedicados al Catálogo en Línea. Un Aula Virtual: con sistema de proyección y sonido, equipada con 49 computadoras. Señal de Internet inalámbrica (wi-fi) en todas las áreas generales.

En un lanzamiento del proyecto “La Primada de América para el siglo XXI”, el cual se realizó en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, Noel De la Rosa el director general Desarrollo Institucional de la UASD (Digeplandi), dijo que tienen en planes un remozamiento de la Biblioteca, con una inversión de RD$400 millones.

Inauguración de la biblioteca

Desde que fue fundada la UASD en 1538, la biblioteca ha sufrido diversos cambios.

Durante la gestión de gobierno (1996-2000), el entonces presidente Leonel Fernández hace suyo el proyecto hasta concluir la obra civil, inaugurándose en la Rectoría de Roberto Reyna Tejada, el 9 de noviembre del año 2005, con el nombre de Biblioteca Pedro Mir.

La Biblioteca Pedro Mir fue inaugurada por el presidente Fernández en noviembre del 2005 y su remodelación costó 250 millones de pesos. Fue también equipada con un monto de 20 millones de dólares.

Fernández se autoproclamó padrino de la biblioteca, considerada una de más modernas del mundo, por la tecnología de punta y las avanzadas aplicaciones.