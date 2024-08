ADP dice que bono de 500 dólares es poco

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió ayer que los 500 dólares anuales que ofrece el ministro de Educación, Ángel Hernández, a los colegios privados por todo un año, ante la falta de cupo en las escuelas públicas, no son suficientes para cubrir las necesidades de los estudiantes “en los que usualmente se invierte el equivalente a 2,200 dólares anuales”.

“Los colegios privados no ofrecen tanda extendida y el 70% de la matrícula que necesita cupo es de esa jornada, no dan desayuno escolar, tampoco almuerzo escolar, no usan los mismos libros ni el mismo uniforme”, dijo Eduardo Hidalgo, presidente del gremio magisterial a LISTÍN DIARIO. Señaló que el gasto en alquiler de espacio en cinco colegios privados fue de RD$18,079,000.

Eduardo Hidalgo, presidente del gremio magisterial.Listín Diario

También la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) declaró que la información que dio a conocer el titular del Minerd de otorgar un bono de 500 dólares para que los niños que no han encontrado cupo en las escuelas públicas puedan inscribirse en colegios privados, llega a la ciudadanía en un momento en el que muchos centros privados ya han cerrado su proceso de matriculación.

“Aunque estoy seguro de que la gran mayoría de colegios estaría en disposición de apoyar para que esos niños no se queden sin escolaridad todo dependerá de la decisión de cada centro basado en su disponibilidad de cupos y sus políticas de admisión”, aseguró Héctor Molina, presidente de la entidad.

Molina expresó que aunque la idea de un bono educativo puede parecer atractiva, lo ideal sería que esta formara parte de una estrategia integral a largo plazo, y no como una respuesta temporal a un problema puntual.

“La idea de un bono parece interesante como una estrategia para complementar la oferta y asegurar el cumplimiento del derecho de cada niño y niña de República Dominicana de recibir educación, pero lo ideal es que sea parte de una estrategia y no una solución coyuntural a un problema que se presenta en un momento dado”, dijo.

Por otro lado, agregó que desde la AINEP aún no han recibido la información oficial completa, “por lo que no nos queda claro a qué grado pertenecen los niños”.

“Este dato es importante porque mientras mayor el grado, más estrictos tienden a ser los centros en su proceso de admisión debido a temas relacionados con la enseñanza y aprendizaje”, agregó.

Además, Molina señaló que está la interrogante de que si los niños que sean acogidos en un centro privado continuarán en el centro o solo se trata de una solución puntual, por el desborde de este momento.