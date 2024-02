ADP rebate discurso de Abinader: “Ofrece números falsos sobre desempeño educativo”

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, rebatió los datos ofrecidos en materia educativa por el presidente de la República, Luis Abinader, durante el último discurso de rendición de cuentas de su cuatreño.

Según Hidalgo, 4 años después la matriculación de alumnos es inferior a los niveles previos a la pandemia, con 35,747 menos, con lo que contradijo los argumentos, que calificó como falsos, expuestos por Abinader.

“En el discurso se establece que actualmente tenemos 2,070,000 estudiantes en los centros educativos públicos; sin embargo, antes de la pandemia, en el año escolar 2019-2020, la matrícula escolar fue de 2,105,747, por lo tanto, 4 años después, la matriculación de alumnos es inferior a los niveles previos a la pandemia, en 35,747 alumnos”, precisó Hidalgo.

Además, dijo que “otra falsedad” del presidente fue decir que en su periodo de mandato se han construido 121 nuevos planteles escolares, los cuales suman 1,876 nuevas aulas, que acogen a 65,000 estudiantes.

“Con este dato, en el discurso presidencial se admite el fracaso de las políticas de construcción de escuelas, ya que, en 4 años, el Ministerio de Educación ha sido incapaz de construir el 81% de las aulas que necesita el país”, afirmó el dirigente magisterial.

Explicó que de las más de 10,000 aulas que faltaban en el año 2020, solo se han logrado construir 1,787. Igualmente, agregó que este dato revela que las nuevas aulas construidas albergan a un promedio de 35 alumnos por salón, lo cual viola los límites del diseño curricular dominicano y hace imposible un desempeño docente eficiente, al igual que imposibilita la creación de ambientes conducentes al aprendizaje.

Además, Hidalgo aseguró que es completamente falso el planteamiento del presidente de que se ha puesto especial atención a la construcción de infraestructura para atender a los estudiantes del nivel inicial, declarando que al 2020, la tasa de cobertura para este nivel era de 35.67% y en 2022 subió a 63.6%. Según dijo, en el año escolar 2019-2020 la tasa de cobertura del nivel inicial fue de 52.2% y al año escolar 2022-2023 había disminuido a un 31.2%.

El representante del gremio dijo que en realidad, en los pasados 4 años, la tasa de cobertura del nivel inicial ha disminuido en un 21% y que “lo más contradictorio de estas declaraciones” es que se continúa poniendo en riesgo la vida de los niños y haciendo imposible una experiencia de enseñanza-aprendizaje de calidad.

En las aulas

Las aulas del nivel inicial están sobrepobladas y sólo operan con una maestra, sin asistente, en contradicción a lo establecido en el diseño curricular y en violación a las normas internacionales de seguridad y bienestar infantil; por lo que sostiene la ADP.

“Todos estos planteamientos, elaborados con el objetivo de falsear la información y presentar a un gobierno que lo ha hecho todo por la educación, cuando ha sido todo lo contrario, muestran que este presidente se quemó en esta materia y no ha contribuido en nada la mejora del sistema educativo”, argumentó Hidalgo.

Asimismo, ejemplificó que el presidente admitió que sin libros de texto la educación no puede ser de calidad, pero que también que hasta el 2023, los libros no llegaban a tiempo a las escuelas.

“Esta declaración es un mea culpa de las autoridades, la cual admite que, en 4 años, sólo se ha logrado entregar libros a los niños en un año. Lo que empeora esta declaración es que realmente, la inmensa mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas sólo han recibido entre 2 o 3 libros, de los 8 libros de texto que requiere el diseño curricular dominicano”, manifestó.

Hidalgo consideró que al final, el Proyecto Libro Abierto ha resultado ser un fracaso, ya que, los libros de texto no han cumplido con los Estándares de Calidad Editorial, no han sido suficientes, no han llegado a tiempo, han sido muy mal elaborados y no han significado ningún ahorro económico, ya que, ahora, salen 12% más caros que antes.