Ministro responde a críticas de la ADP sobre deterioro en la educación

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) , tanto en Santiago como en La Vega, ha denunciado una crisis en materia de infraestructura, con escuelas que necesitan remozamiento y finalización, así como su reclamo de nombrar a cientos de docentes que han aprobado el concurso de oposición y se encuentran en el banco de elegibles, sin embargo, no han sido seleccionados.

Ángel Hernández, ministro de Educación, visitó Santiago este martes y tras ser abordado por periodistas del LISTÍN DIARIO, respondió a estos reclamos realizados por los dirigentes gremiales.

“El banco de elegibles no es una obligación, es una posibilidad. Los cargos se crean conforme a las necesidades”, expresó el funcionario al ser cuestionado sobre los más de 400 docentes de Santiago que no han sido asignados a un centro educativo, a pesar haber aprobado el concurso de oposición docente el pasado año 2022, refriéndose a que, si no han sido nombrados, es porque no son necesarios.

“Los docentes que están en banco de elegibles tienen que esperar que les llegue el turno que les corresponde. Las estadísticas que nosotros manejamos indican que las necesidades están cubiertas, lo que hay que verificar si eso es real”, indicó.

Sin embargo, en múltiples ocasiones durante el 2023, los representantes de la ADP en San Francisco de Macorís, La Vega y Santiago, han hecho énfasis durante sus protestas en la falta de docentes.

Con respecto a las escuelas que no se han culminado y otras que se encuentran en proceso de remozamiento e intervención, la ADP de La Vega ha reclamado la asignación de recursos para que se entreguen a principio de enero y así continuar adecuadamente el presente año escolar.

Sobre este reclamo, Hernández estableció que “siempre que busquen una escuela con limitación la van a encontrar, puesto que son 7,500 planteles que hay a nivel nacional. “Y aunque hemos transferido 13 mil millones de pesos para ayudar a mejorar la situación de las escuelas, falta dinero y falta trabajo todavía”, añadió el ministro.

Citó que en el país entero hay escuelas sin terminar, lo que considera una irresponsabilidad de los pasados gobiernos, porque se dejaron “620 escuelas en seis años, siete años, 10 años, sin terminar, habiendo un presupuesto adecuado para terminarlas”, afirmó Hernández. Asimismo, explicó que en lo que va de año, el gobierno ha terminado 120 escuelas y hay 230 en proceso, asegurando que se firmó recientemente un convenio con la Cámara Dominicana de la Construcción para culminar otros centros.

Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, declaró a LISTÍN DIARIO que los representantes del Ministerio de Educación en esta demarcación no resuelven las situaciones que se deben atender, ya que los han cansado de reuniones y de “espérate”.

“Aquí el ministro tiene unos representantes que no están a la altura, es el caso del distrito 06 en donde, por ejemplo, tenemos tres centros educativos con directores interinos y hay en el registro de elegibles un paquete de docentes que aprobaron el concurso para directores. Para resolver cualquier cosa es como si en realidad no existiera alguien al frente”, indicó.

Jorge indicó que tienen casos de maestros con necesidad urgente de moverse de un centro a otro y se les ha negado.

Ante este planteamiento del gremialista presentado al ministro por periodistas del LISTÍN DIARIO, Hernández contestó que “las autoridades tienen que responder a las necesidades del sistema educativo, no a las demandas de la ADP.

“Obvio, lo ideal es que trabajen con el sindicato y el ministerio, pero la necesidad no es que tienen que responder a lo que automáticamente pidan. Se analiza y se busca la solución”, agregó.