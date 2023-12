La UASD respalda clases nocturnas sean virtuales

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está de acuerdo con que las clases impartidas en horarios nocturnos sean en modalidad virtual, expresó su rector, Editrudis Beltrán.

Beltrán consideró que la presencialidad y la virtualidad deberían convivir de manera compacta, especialmente cuando se habla de los peligros a los que son expuestos los alumnos que están obligados a tomar asignaturas de manera física en las noches.

“La posición es la misma que ha tenido siempre la universidad: debe haber un híbrido entre la educación virtual y la educación presencial. Entonces, si esa es una salida que va a beneficiar el sistema, estamos totalmente de acuerdo con ella”, indicó la casa de altos estudios ante la petición, que ha ido escalando, que realizaron por medio del Listín Diario los propios alumnos de que sus clases después de las 8:00 de la noche sean virtuales.

Propuesta del Listín

El pasado martes el Listín Diario propuso que ante el clima de inseguridad que impera en el país, llevar las clases universitarias nocturnas a la modalidad virtual evitaría riesgos para los estudiantes.

¿Por qué las clases nocturnas virtuales?

Estudiantes de distintas universidades del país, las que regularmente imparten docencia semanal hasta las 10:00 de la noche, con asignaturas que para muchos son tomadas de forma obligatoria, considerando que no existen otras secciones disponibles o que su única posibilidad de estudiar es de noche, expresaron al Listín que se sienten inseguros y preocupados por tener que tomar materias tan tarde.

El sentimiento es principalmente de parte de aquellos que no poseen vehículos propios y deben tomar transporte público, y de otros que aunque tengan condiciones diferentes expresaron ponerse en el lugar de los principales afectados y se abanderaron en la búsqueda de una solución.

Como propuesta, entendiéndose que no pueden ser eliminadas, presentaron la idea de que la aclamada virtualidad, que se ha hecho sentir con ímpetu después de la pandemia del coronavirus, debería ser la sustituta.

“Gracias a Dios este semestre no me tocó clases en las noches, pero en el pasado sí y uno siente demasiado temor. Inseguridad cada vez que te mueves, pero no solo cuando sales, aquí adentro uno tiene miedo. Esto es gigante y puede entrar todo el que quiera”, afirmó Leila Sánchez, estudiante de la UASD.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pertenecientes al campus central, fue cuestionado ayer por periodistas de este medio ante su parecer de que la educación universitaria nocturna sea virtual, y todas las respuestas fueron positivas. Nadie se negó ante la idea, incluso la recibieron con júbilo.

“Óyeme, pero eso sería excelente. Lo mejor que nos podría pasar a quienes estudiamos de noche, porque la calle está difícil, hay demasiada delincuencia, y moverse tan tarde, solo y uno viviendo lejos, solo genera inseguridad”, expresó Franny Santana, estudiante de postgrado.

Según afirmaron, su miedo no es infundado, sino que son conocedores de casos de amigos y compañeros que han sido atacados por desaprensivos dentro y fuera de la UASD.

“Es una realidad, todo el que anda en la calle está expuesto a que le pase algo, pero la cuestión es buscar la forma en la que ese riesgo disminuya y verdaderamente, considero si se evitaran los viajes de noche para acá de miles que solo pueden a esas horas, porque trabajan o lo que sea, todo sería diferente”, consideró Raquel Espinosa, estudiante de Medicina.

Mescyt apoya

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, fue el primero en valorar de forma positiva la sugerencia de limitar los horarios de clases nocturnas de la educación superior y ampliar la docencia de forma virtual.

No obstante, el funcionario indicó que, antes de poner en práctica cualquier medida en torno a esta problemática, hay que establecer un diálogo con las diferentes instituciones educativas y de seguridad ciudadana.