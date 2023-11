El grave deterioro de la escuela pública dominicana

“Mientras el crecimiento de la matrícula escolar pública ha sido de apenas un 1%; en el sector privado la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 45% entre 2020 y 2023, con 175,389 nuevos estudiantes asistiendo a colegios privados versus 24,023 nuevos estudiantes asistiendo a escuelas públicas”, sostiene el estudio sobre las “Condiciones del año escolar 2023-2024”, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Según el documento en el que se detallan una serie de indicadores que afirman un detrimento en el sistema educativo en general, este dato confirma el hallazgo de que más de 100,000 estudiantes que procuraron inscripción en el sector público, se vieron forzados a recurrir al privado por falta de cupo.

A pesar de los esfuerzos que dice haber hecho el Ministerio de Educación (Minerd) para equilibrar la carencia, los principales dirigentes de ADP afirmaron al Listín Diario, no solo que no han sido suficientes, sino que en los pasados tres años, que corresponde a este gobierno, sólo se han construido 157 planteles educativos, de unos 500 que harían falta para subsanar la ausencia de las más de 10,000 aulas que se identificó en el año 2020.

Una de las tantas "aulas" que funcionan en patios y cubiertas parcialmente con lonas.Glauco Moquete

Maestros tampoco hay

Aunque esta gestión ha realizado dos concursos de oposición docente, no han sido suficientes para evitar que al 29% de los centros educativos necesitan entre 1 y 3 para titulares del nivel inicial; además, el 65% de las aulas de primer ciclo no tiene asistente y el 43% centros carecen de entre 1 y 3 maestros de este nivel para las áreas de Lengua Española y Matemática, en las que tienen un déficit de un 18%.

A estas estadísticas se suma que el 48% de los planteles de enseñanza del sistema público tienen un déficit de entre 1 y 3 docentes de Lenguas Extranjeras, el 22% de Ciencias Naturales y el 57% de Artes; los de la modalidad técnico-profesional, mantienen una carencia de personal especializado de un 34%.

“El 52% de las escuelas no tiene guardián nocturno, mientras que el 77% carece de policía escolar y al 41% les falta un portero. Las escuelas no tienen quién las cuide. No hay quién pueda evitar un robo, y los mismos problemas de convivencia y violencia escolar, no sólo no existen porque no hay normas que los limiten, sino porque tampoco hay un personal capacitado que lo contenga”, expresó Juan Valdez, presidente del Observatorio Educativo Rafael Santos, de la ADP.

Indicadores bajos

Con los indicadores que, junto al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, presentó Valdez al director del Listín, Miguel Franjul, resultantes de una muestra de 569 centros a nivel nacional, la asociación concluyó que la educación se encuentra más deteriorada que el año escolar pasado.

“Se encuentra peor que el año pasado. Nosotros nos reunimos con el presidente de la República (Luis Abinader), y le mostramos una lista de 13 recomendaciones para mejorar la funcionalidad del sistema educativo dominicano, se llegó a un acuerdo, pero no ha resultado nada. Una cosa es lo que se firmó y otra lo que se está haciendo”, señaló Hidalgo.

Según refirieron, los registros de grado, que en el año escolar 2022-2023 fueron una de las principales quejas de los docentes, parecen encaminarse a representar el mismo dolor de cabeza por sus llegadas tardías a las aulas y el apresuramiento para llenarles con solo 8% de las escuelas públicas recibiéndolos para estas alturas, casi finalizando el primer ciclo de este período escolar.

“A finales del mes de octubre de 2023, todavía el 74% de los docente de las escuelas públicas no ha recibido el registro de grado impreso por parte del Minerd”, afirmó Valdez, quien agregó que del porcentaje que ya trabaja con él, hay quienes recurrieron a los esfuerzos propios del centro para imprimirlos.

Libros de texto

Con los libros de texto ocurre algo similar. La APD reclamó que, además de los errores que en más de una ocasión fueron denunciados en los mismos, y a pesar del Minerd querer basar el modelo educativo en estos momentos en las competencias, se optó por la impresión de los libros únicamente de las materias básicas.

“En un modelo por competencia no existen materias básicas. Todas las materias del currículum trabajan para desarrollar una competencia en el estudiante y aún así, solo el 2% de todos los centros educativos ha recibido los libros de texto que necesita para este año escolar. El ministro (Ángel Hernández) habla de que más de cien mil han descargado el PDF de los libros, pero son millones de estudiantes”, expuso Valdez.

En apoyo a esto, la investigación refleja que solo el 60% de los equipos informáticos entregados a los estudiantes se encuentra en buen estado, por lo que ni siquiera todos los alumnos tendrían facilidad para descargar los libros virtuales; en lo que también interfiere la deficiencia de la conexión a internet.

Son el 59% los centros educativos que no poseen acceso a internet en las aulas, 19% sólo cuenta con acceso a internet en algunas áreas y sólo el 22% de las escuelas públicas tiene acceso a internet en las aulas.

Además, el 64% de los equipos informáticos entregados a los docentes se encuentran averiados y el 30% de ellos funciona de forma regular; así como hay un 22% de las laptops y tabletas no lo hacen apropiadamente.

El 21% de los equipos tiene las pantallas dañadas, 22% de estos tienen problemas de conexión a Internet y 16% tiene problemas de actualización de software.