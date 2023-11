Intervienen escuelas y colegios no dan clases

La disposición del presidente Luis Abinader de cancelar la docencia lunes y martes, por la presencia de una vaguada que arropa al país desde inicios del fin de semana y que ha causado daños en distintos planteles educativos, surtió efecto en el territorio nacional.

No solamente las escuelas de educación pública, sino también los colegios, a los que el Ministerio de Educación (Minerd) aclaró, horas después de la orden del gobierno, que podían impartir docencia con normalidad de no presentarse limitaciones en sus infraestructuras, no dieron clases ayer lunes.

En su mayoría, las diferentes instituciones educativas privadas en el Gran Santo Domingo no acudieron a las clases; mientras las escuelas públicas permanecieron cerradas en su totalidad, siendo registradas por distintas brigadas de limpieza, algunas propias de los centros y otras dirigidas desde las seccionales.

De acuerdo a lo que conversaron varios directivos de colegios privados con el Listín Diario, aunque sus planteles no sufrieron daños que pudieran impedir la docencia, decidieron tomarse el primer día de la semana y les resultaba improcedente revertir la información cuando ya habían anunciado la suspensión, entendiéndose que el comunicado del presidente Abinader no contenía directrices para ellos, sino que llamaba a la suspensión educativa en sentido generar.

“Hoy (ayer) no dimos clases porque ya habíamos dado un comunicado a los padres y les dijimos que no había, así que aprovechamos para limpiar y dar mantenimiento”, afirmó José Luciano, el director docente del Colegio Dominical Mixto, al detallar que hoy sí retomarán la clases.

En la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este; en los sectores de Gazcue, Villa Juana, y Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional; entre otros que fueron recorridos por este medio, no se encontró la presencia de estudiantes.

intervienen escuelas

Las escuelas públicas están siendo intervenidas para evitar poner en riesgo la vida del personal docente y los alumnos con cualquier fallo que hayan podido sufrir los planteles.

Durante el día de ayer y el día de hoy, el Minerd monitorea todos los planteles a nivel nacional, con brigadas distribuidas en todo el territorio, para realizar control de los daños que han sido reportados y los que no.

“Gracias a Dios no sufrimos ningún daño. Aquí estamos realizando trabajos de limpieza, de sacar el agua, cortar las malezas y todo el lodo que se generó para que el miércoles podamos arrancar sin el menor de los incidentes”, señaló la directora del Liceo Fidel Ferrell, Juanma Rosa, del Distrito Educativo 15-04.