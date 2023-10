Pese a cuantiosas inversiones maestros no usan nuevas tecnologías en las aulas

Los docentes del nivel preuniversitario no están utilizando las nuevas tecnologías en las aulas, aun siendo una herramienta de primera necesidad para potenciar el aprendizaje.

Esto ocurre, a pesar de haber recibido múltiples capacitaciones que les han dado un porcentaje de destreza mayor al que ellos de por sí consideran, además del beneficio de los aparatos tecnológicos con los que el Ministerio de Educación (Minerd) ha ido dotando a todo el sector.

De acuerdo con resultados preliminares arrojados por la investigación de Acción Empresarial por la Educación (Educa), para determinar las competencias digitales de los docentes del sector público nacional, los profesores ni siquiera conocen sobre las posibilidades que les brinda la inteligencia artificial (IA) y solo uno de cada diez alguna vez ha utilizado una aplicación basada en esta para su práctica profesional.

“Lo que podemos ver en este estudio es que todavía esa inversión tan importante en dispositivos, en aplicaciones y plataformas, en conectividad, no obtiene todo el rendimiento y potencial que podría tener”, aseguró Darwin Caraballo, representante de Educa.

Caraballo señaló que los docentes no han encontrado la IA como un elemento poderoso para ayudar a obtener mejores resultados para una educación de calidad en República Dominicana.

los resultados

Según las conclusiones obtenidas de una muestra de 385 docentes, con una mayoría de mujeres, dos de cada tres ha recibido formación en tecnología de la información y la comunicación (TIC), aplicada a su área de especialidad.

Sin embargo, hay algunos factores que no los apoyan para manifestar estos conocimientos a través de dinámicas de enseñanza basadas en la tecnología y la inteligencia artificial; la falta de confianza en sus conocimientos, es uno de ellos.

La investigación, titulada “Competencias digitales de los docentes dominicanos”, destacó que hay una brecha entre lo que los docentes creen saber y lo que realmente son capaces de realizar, en torno a sus competencias digitales.

Los especialistas consideraron como importante dedicar esfuerzos a estimular la autoconfianza de los mismos.

“A partir de estos resultados amerita profundizar porque muchos de los docentes que, de acuerdo a las habilidades que mostraron al superar el nivel más avanzado, no tienen los niveles de seguridad propia para poder habilitarlas y facilitarles en el aula”, señaló María Waleska Álvarez, presidenta de Educa.

Otro de los señalamientos es que, independientemente de que dos de cada tres docentes aseveró que todos o casi todos sus estudiantes han recibido tabletas o laptops de parte del Minerd, hay uno de cada tres de ellos, tanto de centros urbanos como rurales, que manifestaron que el centro tiene internet, pero el uso es restringido y la velocidad limitada.

Además, el 23.6% reportó que no tiene energía eléctrica estable y 73.2% no tiene sistema energético de respaldo; a lo que se suma que más de la mitad de los encuestados no cuentan con pizarras digitales en las aulas, y de los que sí las tienen, solo dos de tres las utilizas diariamente.

En cuanto a los dispositivos asignados, en lo que refiere a los educadores, independientemente de que las cifras delataron que de cada tres hay dos que utilizan las laptops entregadas por el Minerd, la mayoría sigue prefiriendo el celular.

En los dispositivos asignados a estudiantes hay una media de uno de dos, en las escuelas ubicadas en un medio rural, que no sirve o tiene desperfectos y en medios urbanos el promedio es de uno por cada tres.

recomendaciones

El estudio de Acción Empresarial por la Educación, que contó con el apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un periodo de cuatro meses, contiene una serie de posibles recomendaciones para las autoridades de la educación preuniversitaria.

Asegurar suministro eléctrico en los centros educativos luce como punto de partida, así como revisar estrategias de adquisición, entrega y mantenimiento de los dispositivos, y crear un plan de mantenimiento y reparación de equipos, estimulando el fomento de Mipymes, en coordinación con Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

A esto se agrega la formación de los docentes en el uso de los recursos disponibles y el desarrollo de programas de certificación del nivel de dominio de las aplicaciones de ofimática.