Grupo alumnos no recibe clases ni de forma virtual

Cinco días después del inicio del año escolar, en Santiago, hay niños que todavía no han empezado a recibir docencia formalmente, ya que hay escuelas en las que no se han concluido las aulas móviles y la alternativa proporcionada por el Ministerio de Educación de impartir clases virtuales, no se está ejecutando.

Así lo confirmó a LISTIN DIARIO, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, Miguel Jorge, quien aseguró que la entidad no tiene constancia de que los niños fuera de las aulas están recibiendo la docencia virtual, pese a que la directora regional del Minerd, Marieta Díaz, dijera a este medio que sí.

Periodistas de LISTÍN DIARIO nueva vez visitaron la escuela Aura María Hernández ubicada en las Tres Cruces de Jacagua, cuyos alumnos no están asistiendo al plantel porque se encuentra en proceso de remodelación.

Una fuente vinculada a este centro educativo confirmó a este medio que los alumnos no están recibiendo docencia en modalidad virtual o asincrónica como indicó la directora regional de educación, porque los muchachos “no cuentan con los dispositivos necesarios para esto”.

Puntualizó que los estudiantes asistieron al acto de recibimiento el pasado lunes, y tanto ese día, como el martes, el almuerzo escolar fue retirado por las familias.

Sin embargo, cancelaron el servicio durante esta semana, con esperanzas de que los niños retornen a la escuela la semana entrante.

“Las autoridades anunciaron todo estaba resuelto y nosotros como Asociación Dominicana de Profesores habíamos dicho que faltaba muchas cosas por resolver y que el inicio de la docencia de manera formal el día 28 iba a poner en evidencia todas las carencias que nosotros habíamos denunciado y exactamente ha ocurrido así, incluso han salido muchísimos más problemas de los que nosotros alcanzábamos a ver”, declaró Jorge a este medio.

Aunque Marieta Díaz, ratifica que “las aulas móviles muy mínima parte no están listas, en la mayoría de los centros están listas, estamos terminando el ensamblaje. Hay más listas que las que no están listas”.

El presidente de la ADP en la provincia informó que las aulas móviles algunas estarán listas para la próxima semana, y las otras quizás estén en dos o tres semanas más. “Una evidencia más de que todo no estaba resuelto como habían dicho las autoridades”, puntualizó.

De igual forma, un equipo de LISTÍN DIARIO realizó un recorrido por varios de los centros educativos donde se están contrayendo las aulas móviles, y pudo constatar que el proceso de ensamblaje apenas inicia.

Jorge, estableció además la situación en la escuela María Secundina Torres Siri, ubicada en Monte Adentro, que por faltan de especio están recibiendo a los estudiantes en dos grupos alternados; un grupo que recibe docencia dos días a la semana y el otro grupo tres.

De acuerdo a Miguel, esto porque la escuela no puede albergar a todos los estudiantes al mismo tiempo, ya que hay un plantel dentro del centro que tiene 8 años en proceso de construcción y hasta la fecha de hoy no ha sido terminado.

Asimismo, la escuela de Estancia del Yaque en el municipio de Navarrete cuya construcción se ha “batallado” desde hace más de 10 años. Sumándose la escuela en la comunidad de Villa Verde, que “hemos insistido hasta la saciedad, nos dicen estará listo en septiembre, nosotros esperamos que así sea”.