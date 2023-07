Profesores de inglés piden se sustente científica y técnicamente propuesta de bilingüismo en escuelas

La Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana denunció este viernes que el Gobierno no ha tomado en cuenta las experiencias, la investigación científica, ni la pericia de los expertos locales en el idioma, en los anuncios que ha realizado de iniciar el bilingüismo en las escuelas públicas.

Llamaron al Gobierno a que no convierta sus más de 10 años de investigaciones educativas y defensoría por el derecho al aprendizaje de inglés en la educación pública, en otro fracaso educativo, financiado con los fondos del 4 % para la educación.

"Hemos presentado propuestas, hemos trabajado con los docentes y lamentablemente las propuestas que Gobierno dominicano dice tener en la mesa no han sido presentadas a la clase docente, no han sido discutidas con los expertos de la República, sino con grupos empresariales y grupos universitarios", dijo Juan Valdez, presidente del gremio, en la celebración de su Décima Convención Anual, que tuvo lugar en el Hotel Catalonia.

"Nosotros somos lo que hemos hecho las investigaciones y las propuestas. El resto de América Latina ha fracasado en las políticas de bilingüismo en las escuelas públicas porque no han escuchado a los docentes", agregó Valdez.

Los cientos de docentes de inglés públicos y privados que se encontraban en la convención enviaron un mensaje al Gobierno de que la propuesta de lograr una República Bilingüe fue una iniciativa originalmente presentada por el gremio, como el resultado de más de 15 años de lucha e investigación científica y expresaron su desacuerdo con que, ahora, se aproveche el resultado del trabajo para lucrar a Organismos Internacionales, grupos empresariales y universitarios privados, ignorando los criterios técnicos más esenciales e ignorando las propuestas de la clase docente.

"El Gobierno dominicano no tiene una propuesta científicamente válida ni técnicamente coherente, la propuesta que se ha presentado la hemos creado nosotros y se intenta ignorarnos", reclamó Valdez en nombre de todos ellos.

Asimismo, manifestó que "no vamos a permitir que se improvise con las políticas de bilingüismo. Aquí no hay que traer ningún tipo de programa de inglés extranjero porque la realidad de la escuela pública está investigada y la manejamos nosotros y la hemos hecho pública nosotros. No vamos a permitir que el bilingüismo se convierta en otro asalto del 4 % para la educación".

El gremio respondió las declaraciones que hiciera el Ministro Ángel Hernández, de que supuestamente no saben inglés, ya que "las pruebas administradas a los docentes de inglés del país demuestran todo lo contrario".

Los docentes de inglés exigieron que se les incluya en las comisiones de toma de decisión sobre las políticas de bilingüismo, ya que quienes actualmente las componen son empresarios y grupos de intereses económicos privados, "que no representan a la clase docente, ni cuentan con la pericia requerida en bilingüismo, ni tienen experiencia en educación pública".