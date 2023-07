SIPConnect 2023 tratará como temas centrales IA en el periodismo y la información local

Medios de comunicación latinoamericanos y estadounidenses compartirán experiencias útiles en torno a la Inteligencia Artificial, las nuevas audiencias, los nuevos contenidos y la tecnología audiovisual, durante la conferencia continental de periodismo digital SIPConnect 2023 que comenzará este miércoles en Miami.

Las sesiones que convocan a editores y gerentes de medios de 20 países comenzarán hoy con exposiciones de líderes de la industria periodística como Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, Claudio Cabrera, gerente de Audiencias de The Athletic / The New York Times y Guy Tasake, especialista en tecnología para medios de Editor & Publisher.

Varias de las sesiones de SIPConnect podrán se vistas vía streaming en este enlace.

El gerente de relaciones de Google con medios noticiosos de Amércia Latina, Rodrigo Bonilla, compartirá los hallazgos y las guías del estudio Journalism AI realizado en conjunto con el London School of Economics. Tres productores de tecnología ofrecerán ideas y consejos de cómo utilizar y beneficiar a las salas de Redacción con la Inteligencia Artificial Generativa.

Combatir los desiertos informativos a través de la potenciación de las noticias locales será tema relevante sobre el que expondrán Hearst Newspapers de Connecticut y la iniciatia de la Local Media Association de EE.UU.

SIPConnect 2023 concluirá el viernes con una visita a los estudios de Telemundo / Universal en Miami, uno de los centro de producción de información audiovisual más modernos entre los medios en español de Estados Unidos.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.