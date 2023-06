Finaliza Festival de cine Semana Más Corta

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) cerró la noche de este viernes 16 de junio su festival de cortos cinematográficos denominado “La Semana más Corta: cine verde y humano”.

Con la presencia de la viceministra de Medio Ambiente, Milagros Decamps y la titular de la Dirección General de Cine, Degcine, se realizó la ceremonia de clausura del festival, en las que ambas funcionarias valoraron la importancia del tema de este año dedicado a promover la protección del medioambiente.

El jurado otorgó el premio al cortometraje Egeda Dominicana- Semana Más Corta a “Seré”, cuya dirección estuvo a cargo de Adelin Berihuete, con guion de Sarah Valenzuela, para participar en Iberseries Plantino Industria, en España, con todos los gastos cubiertos.

En la categoría Mejor Dirección, el corto ganador fue “Seré”, dirigido por Adelin Berihuete, quien se llevó el premio de una página web por un año patrocinada por How To Be A Brand.

Como Mejor Tesis de Ficción fue seleccionada Taita, de Paola Bruno y Jessie Rosario, un corto inspirado en el cuento En un Bohío de Juan Bosch.

El premio en la categoría Mejor Guion, fue al corto titulado “Huella” que llegó desde Santiago, por Laura Matías, Olgamarie Encarnación y Jaileen Espinal.

El premio al Mejor Corto, sección interuniversitaria fue para Nature´s Beauty, de Alondra Matías de Chavón Escuela de Diseño.

El Premio del Público fue para el corto titulado Saguaro, cuya directora fue Roxanna Javier con una votación récord.

“Catarsis” se alzó con el galardón a la categoría Mejor Edición. En Mejor Dirección de Fotografía la distinción del jurado fue para el corto “Nuestra última cosecha”.

El ganador del Premio al Profesor Destacado fue el joven docente de esta casa de estudios Víctor Escarramán.

La directora Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctora Ana Bélgica Güichardo, celebró que la Semana Más Corta, como proyecto educativo que surge como una iniciativa estudiantil, se supera cada año para mostrar el trabajo desarrollado en las aulas, además “introduce a nuestros discípulos en el universo de la producción cinematográfica y finalmente los desafía a presentar el producto de sus aprendizajes ante el público, ante nuestros patrocinadores, ante los representantes de la industria del cine dominicano y ante las personalidades invitadas que todos los años forman parte del jurado que decide las premiaciones”.

Cientos de estudiantes se involucraron en la preparación de esta edición número 16 de La Semana más Corta, encabezados por Sarah Valenzuela en la producción, Adelin Berihuete y Paola Bruno, junto con los maestros Félix Manuel Lora e Inés de los Santos, en la producción general.

Esta Semana Más Corta 2023 con su cine verde y humano ha sido la más concurrida, tanto por los estudiantes de la carrera de audiovisuales de todas las universidades del país, como por las personalidades, autoridades y especialistas de la industria cinematografía que se dieron cita, lo que evidencia la consolidación de este festival estudiantil.

