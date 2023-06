Presidente de la ADP sobre escuelas públicas en los pueblos: “Se están cayendo a pedazos”

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo Abreu, deploró este lunes que una gran parte de las escuelas públicas que se encuentran en el interior de los pueblos del país “se estén cayendo a pedazos”.

“En todas las carreteras se pueden ver escuelas y puedes palpar las condiciones en que están esas escuelas”, comentó en una entrevista en el programa radial “La Opción de la Mañana”, del Grupo Telemicro.

De acuerdo con Hidalgo Abreu, de cada 10 escuelas, siete tienen problemas de “planta física (estructuración), equipamiento y sistema sanitario”.

“No tienen agua. No tienen baños o no tienen inodoros”, denunció el gremialista, subrayando que muchas de estas escuelas aún poseen “letrinas” (espacio, fuera de una vivienda o edificio, destinado a evacuar, y habitualmente no conectado a ninguna red de saneamiento).

Ante esta realidad, el presidente de la ADP ha sugerido mayor “esfuerzo” con el problema de la estructuración física y el equipamiento.

No obstante, también ha demandado la falta de “profesores” en el sistema educativo público.

Sobrepoblación estudiantil

Otra de las dificultades que atraviesa el sistema escolar dominicano es la “sobrepoblación estudiantil”, según ha remarcado Hidalgo Abreu.

Esta situación la calificó como “dramática”, luego de explicar que hay maestras que deben dirigir “solas” un promedio de 25, 30 y 35 niños de cinco años en un aula de clases.

“Ahí plantea la necesidad, no solamente del equipamiento del área de educación inicial, sino que debe haber una asistente. Dos maestras por grado”, indicó el presidente.

“Mala gerencia” en el Minerd

En otro contexto, Hidalgo Abreu dijo que al Ministerio de Educación (Minerd) le “falta gerencia” en cuanto a enfrentar estas dificultades, aclarando que no es a “Ángel Hernández” (ministro) que le atribuyen esas declaraciones, sino al “sistema o la estructura”.

Ante esto, exhortó a esa institución a involucrarse más en los temas “pedagógicos” y dejar a un lado otras cuestiones que tienen que ver con otras entidades del Estado.