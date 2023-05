Ángel Hernández dice que la educación en RD está estancada

El ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró este lunes que en República Dominicana la educación está estancada en todos sus niveles; esto debido a que no se exhiben resultados de mejora en el proceso de aprendizaje de hoy con respecto a los años post pandemia.

De acuerdo a lo dicho por Hernández en la presentación de los resultados preliminares de la “Evaluación Diagnóstica Nacional 2022”, en el país se han invertido millones de recursos en Educación, y aún así, no se ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje.

“No ha habido un resultado de diferencia de lo que se logró ahora, al 2017 y lo que se hizo en 2019; significa que la sociedad invirtió muchos recursos y no ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje…”, señaló y agregó también que “hay un estancamiento en todo”, a lo que especificó áreas como Español, Matemáticas, Ciencias Sociales, asegurando que “los niños no aprenden ni siquiera lo básico”.

Resultados

La evaluación fue realizada a estudiantes de 3ero y 6to grado de primaria y 3ero de secundaria, con un rango porcentual en escala del 150 al 450.

En tercer grado de primaria fueron evaluados 6,351 y solo un 17% logró obtener resultados satisfactorios en Lengua Española y un 19% en Matemáticas. En el caso de sexto grado de primaria, se dijo que del número de evaluados (6,286), un 33% logró buenos resultados en Español, mientras en Matemáticas sólo un 0.7% y en Ciencias de la Naturaleza un 8.7%.

Para tercer grado de secundaria la muestra fue de 5,900 estudiantes, de los cuales un 24% alcanzó los resultados esperados en Lenguas, solo un 8% en Matemáticas, un 13% en Ciencias Sociales y un 19% en Naturales.

Estos resultados, a parte de no ser significativamente positivos, llamaron la atención ante su similitud con los obtenidos en años anteriores, lo que arrojó, de acuerdo con el ministro, que las inversiones estatales en materia de Educación no han aportado nada al sistema de frente a la falta de autoridad en el rol de quienes ejercen en las escuelas y padres que no se involucran activamente en la educación de sus hijos.

“En materia de aprendizaje, el rol activo activo de los docentes es una cosa que no tiene valor económico, pero sí efectivo, y no es solamente involucrar al Ministerio, sino que tanto directores como maestros pongan de su parte”, dijo.

Según explicó, “hay una ruptura entre el nivel central (entiéndase Ministerio) y el nivel local (escuelas)”, por lo que las decisiones que a veces se toman a nivel central, no inciden a nivel local.