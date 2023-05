Academia Naval de la Armada enseña a los jóvenes a resaltar los valores

Disciplina, honor, valor, deber, responsabilidad y respeto son los valores que definen la Academia Naval “Vicealmirante César A. de Windt Lavandier” de la Armada de Republica Dominicana, la cual se ha mantenido formando guardiamarinas dominicanos por unos 148 años, donde miles de jóvenes han sido capacitados en Ciencias Navales.

Cientos de adolescentes y jóvenes entran con el propósito de ser oficiales navales, sin embargo, solo el 30% logra graduarse como oficiales de la Armada Dominicana, debido a que es un proceso que requiere denuedo y mucha disciplina.

Al llegar a la Academia Naval, es notorio que los valores no están colgados en una pared para llenar un espacio, el orden, el respeto, la disciplina y la limpieza predomina sobre todo el entorno.

Día tras día, los guardiamarinas realizan una rutina, la cual inicia desde las 4:50 de la mañana con los ejercicios, comida, la limpieza de todo el complejo, jornadas de estudio y demás actividades.

Al conversar con periodistas de Listín Diario, Franklin Odalis Frías, director de la institución, relató los beneficios que obtienen los jóvenes dominicanos al pertenecer a la Armada, asegurando que principalmente son grandes las preeminencias para las personas de escasos recursos que no pueden costear una universidad.

¨Se les paga un sueldo, se les da todo lo que su avituallamiento y la formación que es de primera, nuestros profesores son de los mas calificados en el país. Esta es la única institución donde se puede estudiar ciencias navales¨, sostuvo Odalis Frías.

La institución cuenta con nueve modernas aulas, donde los alistados reciben una basta preparación académica durante cuatro años, tanto en las ciencias navales como en otras áreas extracurriculares.

Bajo el lema ¨Ciencia y Honor¨, el principal rol de la entidad es formar nuevos oficiales, pero más allá de lo físico, se les ofrece un amplio catálogo de cultura general, así como trabajar la fortaleza mental.

Los guardias son preparados en mecánica, motor diesel, infantería de marina, entre otras especialidades.

Además de su lengua materna, los jóvenes son capacitados en otros idiomas como el inglés, francés y creole.

Cruceros

En la etapa educativa, los aspirantes son instruidos en la manipulación de distintos tipos de embarcaciones, que van desde un velero pequeño en el primer año, hasta un crucero.

Las prácticas de navegación son realizadas en los diferentes puertos dominicanos, no obstante, al cursar el último año los jóvenes navegan por aguas extranjeras, recorriendo países como en Panamá, Jamaica y Colombia.

La academia conforma un conglomerado de aprendizajes, entre ellos la música y el deporte.

¨El que entra a la Armada recibe una formación que le sirve para su vida completa¨, destacó Frías.

En sus instalaciones cuenta con dos canchas de baloncesto, una cancha de voleibol, un play de béisbol, una piscina para natación, cancha de tenis. De igual manera se practica ping pong de mesa y fútbol y ajedrez.

Estas actividades cuentan como extracurriculares y les permite a los guardiamarinas participar en torneos deportivos con otras entidades, como en los

Juegos Militares

En ese modo, la música como actividad complementaria cumple un rol importante en el organismo, donde profesores capacitan a los oficiales en el manejo de diferentes instrumentos musicales y a través de esto, brindan servicios como banda musical en distintas eventualidades como el día de aniversario de la academia.

¨Es necesario que oficial de marina tenga una cultura basta y pueda manejar diferentes aspectos de la inteligencia cognoscitiva, no solo el ámbito de las ciencias navales¨, resaltó el director.

Durante el recorrido por las instalaciones, reporteros de este medio conversaron con dos guardiamarinas de tercer año, quienes narraron la experiencia que han vivido durante su estadía, donde han atravesado por momentos difíciles que han traído fructíferos resultados en sus vidas.

Influenciado por su padre, el guardiamarina Hiraldo Aquino tomó la valiente decisión de ingresar a la Academia Naval, a los 20 años de edad y, aseguró que desde un inicio quedó satisfecho con la formación que brindaba el lugar.

¨Disciplina, esa es la palabra, aquí nos brindan mucha disciplina, respeto y demás valores¨, contó Aquino.

En su llegada, Hiraldo relató que no poseía una muy buena formación física, lo que se convirtió en un reto para el joven.

¨Siempre pensaba: no doy para esto por mi condición física, pero al mismo tiempo pensé en las razones por las que entré aquí y me motivé hasta que lo pude lograr¨, enunció el guardiamarina de 23 años.

El cambio en su estilo de vida ha sido rotundo, Hiraldo asegura que se ha convertido en un mejor ser humano, destacando que anterior al joven que ingresó, ahora es una persona organizada.

¨Aquí todo lo hacemos mediante un horario¨, las reglas les han brindado la oportunidad a los guardias de crear el habito de levantarse temprano, no procrastinar y poder valorar el tiempo.

La guardiamarina Naomi Benítez, forma parte de la sexta promoción femenina que ingresa a la academia, al momento de su reclutamiento la joven no tenia un concepto especifico de lo que era la Armada Dominicana, empero, fue motivada por un miembro de la institución, quien le animaba destacando sus habilidades disciplinarias.

La familia es una gran influencia al momento de decidir, pues Benítez relató que su curiosidad despertó al escuchar historias que terceros le decían de su abuelo, quien perteneció a las filas de la Armada.

¨Yo soy una persona que donde las personas crean que no puedo, yo quiero ir y demostrar que sí puedo. Es como un reto personal¨, apunta la dama.

No todo es color rosa, para llegar donde está Benítez ha tenido que superar grandes obstáculos en plena pandemia dio positivo al Covid-19, el cual le perjudicó en sus habilidades y condiciones físicas.

¨Luego que me dio Covid, ya no tenía la misma resistencia pulmonar para correr como mis compañeros. Entonces, me quedaba detrás y quería renunciar¨, alegó.

Ante la desmotivación, resalta el papel que jugaron sus superiores, quienes a través de consejos la motivaron a continuar y a no desistir de su sueño.

¨Ellos son lideres con nosotros y no están enseñando a ser lideres con los que vienen¨, dijo Naomi Benítez.

Ambos futuros oficiales, exhortan a los jóvenes dominicanos ingresar en el referido centro de capacitación militar y aprender sobre la tolerancia, la paciencia, la disciplina y el respeto.

Mujeres en la Armada

Poco a poco, la mujer ha ido rompiendo barreras en la sociedad y asumiendo nuevos roles, y la Armada Dominicana no es una excepción. Tras más de 140 años en función, en 2015 por primera vez la entidad recibió estudiantes femeninas.

Tras esto, en 2019 surgen las primeras mujeres graduadas de la licenciatura en Ciencias Navales, y a partir de allí; interceptar viajes ilegales, comandar buques y perseguir el narcotráfico no era un oficio solo de hombres, sino también de mujeres.

Estudiantes extranjeros

No solo los criollos pueden optar por recibir formación militar en la Armada Dominicana, a través de un programa de intercambios jóvenes de otras tierras llegan al país con el anhelo de graduarse en Ciencias Navales y posteriormente, regresar y servir a su nación.

Actualmente, un total de nueve jóvenes procedentes de Panamá, Honduras y Guatemala se preparan en el centro.

No obstante, así como se reciben extranjeros para forjarlos, los dominicanos cuentan con la oportunidad de viajar a diferentes países del mundo y recibir una alta capacitación en instituciones extranjeras.

Aun graduados como oficiales, también tienen la oportunidad de visitar otros países y formarse en ellos.

Ingreso

Cada año, la entidad inicia el proceso de ingreso a jóvenes con edades comprendidas entre 16 a 21 años, quienes, a través de diferentes pruebas como un examen de cultura general, psicotécnico, prueba física y un examen médico.

Asimismo, se debe ser bachiller, no tener antecedentes penales y gozar de buena salud física y mental.

Graduación

Tras cuatro años en la academia, los jóvenes se posicionan como teniente coronel de la Armada, o segundo teniente en las demás instituciones. Posteriormente, cada cuatrienio se podrá aspirar a un puesto mayor.

Liderazgo, honestidad, cumplimiento del deber, capacidad, desempeño entre otras cualidades son tomadas en cuenta para un ascenso.

Cada diciembre, la Armada Dominicana entrega al país cientos de nuevos oficiales, los cuales sirven a la nación con entrega, capacidad y honor.