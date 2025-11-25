Diputada del PRM considera que a Paliza le faltó pedirle excusas al país por casos de narcotráfico

La legisladora Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reaccionó este martes al discurso pronunciado por el presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, quien aseguró que los casos de narcotráfico judicializados en los últimos años son el símbolo de una República Dominicana alejada de la impunidad.

Sin embargo, más que una posición de defensa ante los señalamientos realizados por diversos sectores de la sociedad cuestionando al PRM debido a la vinculación por parte de su dirigencia con el narcotráfico, Suárez consideró que esa entidad política debió pedirle excusas a la sociedad.

“Yo creo que faltó algo en ese discurso: faltó pedirle excusas al país. Que el PRM le pidiera excusas al país por haberle presentado una boleta donde hay tantas personas cuestionadas y otras extraditadas”, dijo al ser entrevistada por reporteros en el Congreso Nacional.

Aunque aclaró que “el narcotráfico y lavado de activos” se han sumergido desde “hace mucho tiempo” en el sistema de partidos políticos, la representante entiende que el país no puede continuar registrando este tipo de casos.

La congresista expresó que era el deber del PRM garantizar la protección de su boleta electoral, impidiendo la participación de estos en los procesos electorales.

“Que fueran a los tribunales y que hicieran valer su derecho… Ya nosotros pudiéramos decir: Se lo prohibimos, pero el tribunal les dio el derecho”, indicó.

Precisamente, Suárez aseguró que los integrantes del PRM que proceden de las buenas acciones y oficios correctos fueron víctimas del dinero sucio proveniente del crimen organizado.

“Aquí todos fuimos víctimas; hubo uno que otro que fue con todo, con dinero sucio. Debimos cuidar esa boleta, debimos haber limitado la participación de algunos”, dijo.

Al responder a la pregunta de un periodista, Suárez afirmó que el PRM debe hacer una “profilaxis” para expulsar al narcotráfico de sus filas, ya que contradicen las promesas políticas realizadas antes de ser electos en 2020 como la principal entidad política.

“Debimos cuidar el sistema de partidos; eso se hace cuando se presentan boletas con personas... todos los partidos políticos. El que tenga que irse, que se vaya; esto no puede continuar así en el país, no es verdad que nosotros prometimos un cambio para que cosas que pasaban siguieran pasando...”, dijo Suárez.

Perremeístas narcotraficantes

En los últimos cinco años, el PRM ha sido la principal agrupación política manchada por las huellas delictivas del narcotráfico.

El exdiputado de Santiago Miguel Gutiérrez, apresado en 2021 mientras aún estaba en funciones, fue condenado en Estados Unidos a 16 años de cárcel, luego de comprobarse que habría enviado cocaína hacia ese país.

En octubre de 2020 fue extraditado a Estados Unidos Yamil Abreu Navarro, quien fue director de la Junta Municipal de Las Lagunas en la provincia Azua.

Un caso similar se registró a inicios de este año con el regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre (Yeyea), quien admitió el pasado 6 de octubre su culpabilidad ante las acusaciones presentadas en un tribunal del Distrito Sur de la Florida por supuestamente pertenecer a una estructura que traficaba drogas hacia Estados Unidos.

El pasado 19 de noviembre, el exregidor del PRM en Boca Chica, Francisco Paulino, fue detenido por la Dirección Nacional de Control de Drogas y organismos internacionales, luego de que se le vinculara con la exportación de drogas.