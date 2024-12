Janel Ramírez al ser evaluado para la CC: “Se creyeron que me destruyeron porque me veían en silencio”

El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Ramírez, visitó este lunes la Cámara de Diputados para ser entrevistado ante su intención de permanecer en el puesto durante el período 2025-2029.

Al ser escuchado por la comisión encargada de preseleccionar los miembros del nuevo pleno, presidida por el diputado Rogelio Genao Lanza, Ramírez basó su ponencia en una rendición de cuentas, más que presentar propuestas diferentes.

Asegurando que todo lo que prometió hacer en 2020, cuando fue elegido por el Congreso Nacional, hoy puede “exhibirlo” como logros de su gestión.

“Todo lo que dijo Janel Ramírez que era necesario hacer, hasta donde las circunstancias de ingobernanza me permitieron, todas las podemos exhibir como logradas contra vientos y marea”, dijo el contador público, mientras hacía uso del ileísmo (hablar de sí mismo en tercera persona).

Esto, a pesar que “los sicarios de la comunicación” y algunos factores internos del órgano fiscalizador sirvieron de instrumento para entorpecer el éxito y alcanzar los objetivos trazados.

“Para nadie es un secreto que los sicarios de la comunicación se han dado la tarea de intentar destruirme y no lo pudieron (hacer)…”, aseveró.

“Al cesar lo que es de Cesar”

El pasado 27 de junio, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 18-24 que regulará el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, fortaleciendo las herramientas de control y monitorizo del erario público.

Esta es una de las conquistas que muestra el Poder Legislativo, luego que pernoctará en ambas cámaras durante varios meses.

Sin embargo, para Ramírez, esta legislación es el resultado de las constantes denuncias realizadas, con valentía, por un joven (él).

Es por esta razón que el auditor dijo a los legisladores: “Gracias a ustedes, la Cámara de Cuentas, por primera vez en la historia que le permite la gobernanza. Pero, si le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, esa ley es una realidad gracias a un joven decidido y valiente”.

Ramírez continuó hablando sobre él en tercera persona, indicando que es merecedor de una oportunidad en la dirección del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas por tener la razón con sus observaciones a la antigua ley.

“Sí, hoy se emitió una nueva ley que le da la razón de ingobernabilidad, él entiende que hay que darle una oportunidad en la nueva Cámara de Cuentas”, le expresó a los congresistas.

Reducidas auditorías

Asimismo, aclaró que el recién actualizado marco legal le ha permitido a la Dirección de Calidad del órgano constitucional culminar la revisión de 9 auditorías, las cuales determinaron el incumplimiento a más 400 puntos.

No obstante, Ramírez fue señalado en varias ocasiones por diversos sectores de la sociedad, junto a los miembros del pleno que le acompañaron, por la ineficiencia que registraron los equipos auditores, debido a la reducida cantidad de informes finalizados durante los últimos cuatro años.

“No (hemos) dejado de trabajar”

En respuestas a esos alegatos, Ramírez aseguró que la Cámara de Cuentas no ha dejado de trabajar.

“Se creyeron que me destruyeron porque me veían en silencio. Llego a la Cámara de Cuentas a oscuras y me voy de noche…”, expresó.

“La voz de Janel se escuchará”

El auditor finalizó sus palabras alertando que su voz se escuchará antes de que termine su gestión, el siguiente año.

“Dios no es ningún loco y si él me llevó a la Cámara de Cuentas sabiendo lo que había, yo tenía fe de que me sacaría por la puerta grande. Cuando finalicen las presentaciones de los demás participantes, se va a escuchar la voz de Janel”, manifestó, mientras utilizaba un tono de voz fuerte.

Algunos congresistas de la comisión en la Cámara Baja han fijado su rechazo ante la posición de algunos miembros del pleno de esta instancia constitucional, intentado repostularse en el puesto.

Incluso, Ramírez no recibió ninguna pregunta por parte de la comisión, la cual acostumbra a cuestionar a todos los entrevistados.

“Que Dios les ilumine para seleccionar a hombres y mujeres que realmente estén dispuestos a pagar el alto precio que yo he tenido que pagar”, culminó diciendo.

La lista de la comisión tiene 208 personas que serán evaluadas hasta esta semana. Dentro de los que se encuentran también los miembros Elsa Peña y Mario Fernández, recibidos la semana pasada.