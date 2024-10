Los consejos de un Mariotti a otro

Charlie Mariotti Paz todavía recuerda cuando aquel 16 de agosto de 2006 acompañó a su padre a ser juramentado, por primera vez, como senador de Monte Plata. Vestía de blanco y hasta parecía un senador más, según se describió.

Poco sabía en ese momento que 18 años más tarde sería su padre quien lo vería juramentarse como diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional.

Pero este no fue un paso que llegó de la noche a la mañana. Su padre, Charles Mariotti, dijo que desde joven su hijo se fue encaminando por esa vía política, tenía su misma personalidad: carismática, solidaria y extrovertida.

Cuando llegó el momento de confirmarle sus aspiraciones, le sorprendió su decisión de postular a una diputación y le recomendó que era mejor comenzar desde abajo, como regidor.

“Cuando Charles Mariotti Paz me dice a mí que va a aspirar a diputado, primero me dice a mí que va a aspirar a diputado por Monte Plata. Yo le dije bueno... Me quedé callado, hablé con dos o tres amigos que él escucha y les dije, hablen ustedes con él, para que no sienta que es el padre que le está negando Monte Plata”, manifestó, a lo que agregó que como fue legislador por muchos años de esa provincia, prefería que se le diera posibilidad a jóvenes que trabajaron con él cuando estaba en la senaduría.

Video Relevo. Charlie Mariotti padre fue senador desde 2006 a 2020. Ahora su hijo se estrena como diputado del DN.



Al final le recomendó que se postulara por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, un gran desafío, según definió. Pero su hijo lo asumió y “se fajó a trabajar”, hasta ganar. “A él le fue mejor que a mí, porque yo perdí dos veces, entonces él a la primera ganó. Ojalá aproveche esa oportunidad que le dieron, de verdad”, dijo el padre.

Ambos reconocieron el valor de la posición de la boleta electoral, y que también estuvo al lado de un equipo y de personas con tradición de liderazgo en esa circunscripción.

Mariotti Jr. tiene muchas expectativas en esta nueva etapa, pero sobre todo es un reto por ser uno de los 13 diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la cámara baja.

“Tenemos la capacidad de visibilizar todo lo que suceda aquí que no vaya acorde con los intereses del país y ese es nuestro trabajo, que la gente sepa lo que está pasando en el Congreso de la República y promover iniciativas que puedan mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo.

consejos

Mariotti padre tiene muchos consejos para su hijo. Aquí enumeramos algunos:

Charles Mariotti padre tiene más de 30 años de trayectoria en la política dominicana.Jorge Martínez/Listín Diario

“Quien aprende perdiendo, aprende bien. Sobre todo si trata de proceso a proceso corregir y no cometer los mismos errores”.

“Una recomendación que puede ser para él o para cualquiera: camine despacio, oiga mucho, vea mucho, vea mucho, lo reitero, mire mucho, oiga mucho y escuche mucho, porque recuerdo que cuando llegamos al Senado de la República, me preguntaron qué comisión quería, y dije una que prácticamente nadie quería, Deportes… Reinaldo Pared, que Dios lo tenga en su gloria, me dice Deportes, porque él me veía a mí presidiendo otras comisiones, y yo le dije Pared deme deportes, porque ese año yo lo voy a coger para aprender y ver lo que significa una comisión y ver cómo opera”.

“Un consejo para los nuevos: no se cansen, fiscalicen y legislen con todo y lo difícil que puede resultar en este país el tema de la fiscalización”.

También que “Siempre hay que decir las cosas, a veces los ejercicios largos provocan descuidos”.

Con relación a este último punto, mencionó que el PLD, organización donde se desempeñó como Secretario General, cometió varios errores y por esa razón perdió las elecciones de 2020.

Entre los que mencionó está el error de no innovar, de no ser atrevidos.

“Aprendí después del proceso del 2020, que hay que mantenerse en un proceso de investigación permanente, y esa es una recomendación que le hago, ahora hay herramientas de sobra útiles para llevar ese día a día del sentimiento de la gente, de lo que dicen…”, añadió.

relación de padre e hijo

Ambos son muy unidos, e incluso cuando Mariotti Jr. se casó con María Elena Contreras, se mudó cerca de la casa de sus padres, para mantener el contacto.

“Soy su vecino favorito”, dijo entre risas el hijo.

Además se ven con frecuencia porque ambos trabajan en el programa de radio “Al Mediodía Con Mariotti”.

“Nos juntamos con frecuencia, es muy cercano a su madre, muy cercano a mí y es un gran hijo, un gran muchacho, sin duda”, expresó su padre.

Charles Mariotti se siente muy orgulloso de su hijo. Lo describe como un joven muy respetuoso y como un ser humano especial.

“La forma en que manejó su campaña es motivo de mucho orgullo, su presencia en los debates, la forma en la que ha llegado aquí… Aunque escobita nueva barre bien, yo siento que él va a vivir esta experiencia y va a significar mucho para él”, compartió su padre.

Mariotti Jr también se siente orgulloso de su padre, sobre todo de su legado en la política, su hoja de vida y “sobre todo el acompañamiento que siempre me ha dado a mí y a mis hermanos y a la familia, nunca queriendo necesariamente guiarnos pero sí acompañarnos y eso es algo que siempre vamos a agradecer”, finalizó.

El pasado domingo, Mariotti padre finalizó su período como secretario general del PLD, que desempenó durante tres años y medio.