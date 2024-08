Ray Guevara considera reforma constitucional no requiere referendo

El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, fijo su posición ante el debate generado en los últimos días sobre si es un requerimiento la celebración de un referendo para confirmar una reforma constitucional en el país.

Apropósito del proyecto legislativo propuesto por el presidente Luis Abinader que se encuentra en proceso de estudio dentro del Congreso Nacional, Ray Guevara aseguró que el contenido de esa pieza que busca transformar la Carta Magna no necesita un referendo aprobatorio posterior para su rectificación.

Esto, debido a que no afecta el alcance, ni procedimiento de ningún artículo establecido en la Constitución dominicana vigente, reformada por última vez en 2015.

Los sectores que piden la ejecución de este mecanismo democrático lo hacen ante la visión del presidente Luis Abinader, que intenta adicionar los expuestos en el artículo 124 sobre las reglas de elección presidencial en el artículo 268 que establece la forma de gobierno. Es en este acápite donde se delimita claramente que “ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo”. La combinación de estos artículos, en el que se “blinda” el periodo gubernamental permitido, dos mandatos y nunca más, es lo que crearía una “cláusula pétrea” en la Carta Magna.

“No, eso no es verdad. Ahí no se está cambiando el procedimiento. Si conviertes el artículo 124 en una cláusula pétrea no hay que hacer ningún referendo porque el referendo hablo sobre cuando se cambia el procedimiento de la reforma constitucional y una cláusula pétrea no es un cambio de procedimiento, es una limitación explícita del poder del órgano revisor de la Constitución”, expresó uno de los principales referentes en materia de derecho constitucional del país.

Guevara comparó la petrificación que se realizó con el artículo cuatro donde declara la separación de los poderes del Estado llevándolo también al artículo 268 para garantizar que el modelo democrático del gobierno nunca sea cambiado.

“Es lo mismo por ejemplo que el artículo cuatro de la constitución y eso se lleva al 268 y se convierte en una cláusula pétrea. ¿Por qué hay que hacer referendo? ¿Desde cuándo eso es procedimiento? Esa es una lectura que yo respeto pero no comparto. A veces quieres oponerte a algo y buscas un mecanismo jurídico. El derecho conduce a todo a condición de salirse…”, reiteró el legista.

A pesar de que esta es una querella académica, Guevara señalo que también hay otros entes que quiere mantener la problemática de la reelección presidencial en el país, sin importar el paso de los años.

“Eso es una querella académica, pero que en la práctica se ha comprobado que una cantidad enorme de países tienen cláusula pétrea y han dado resultado… Aquí hay mucha gente que quiere que aquí se produzca ese problema de la reelección a cada rato”, comunicó el exjuez.

Guevara aseveró que, de ser favorecida, la reforma con el candado colocado en el tiempo de gestión gubernamental encabezado por el presidente, será el principal logro de Abinader al finalizar su último mandato.

“El presidente Abinader, el legado que dejara a este país que se lo van a agradecer todas las generaciones es ese, la cláusula pétrea, no los (cambios en la persecución de los delitos)”, acotó el letrado.

Estas declaraciones ofrecidas en exclusiva a Listín Diario no coinciden con las organizaciones políticas opositoras que continúan exigiendo y alertando la realización de referendo aprobatorio para rectificar la decisión de la Asamblea Nacional Revisora.