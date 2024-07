Senadores se despiden de labor legislativa; Yván Lorenzo agradece a su “hermana” Faride Raful

Al concluir este jueves la legislatura ordinaria, al menos 10 senadores tomaron un turno en la sesión para despedirse de su labor legislativa.

Uno de estos fue el senador por Elías Piñas, quien manifestó que se iba del Senado de la República con una mezcla de sentimientos, además de con la esperanza de que su sustituto continuará su labor legislativa.

Asimismo, y con una sonrisa, agradeció a todos los legisladores, en especial a Faride Raful su hermandad y compañerismo.

Es bueno recordar que Lorenzo en sus participaciones reclamaba a Raful su cambio de actitud luego de asumir la representación del Distrito Nacional, en especial con la aprobación de préstamos.

“Quiero agradecer la amistad que me han dado todos ustedes, la mayoría de ustedes empezando por mi hermana Faride Raful con quien he compartido estos cuatro años, muy diferente a como la gente ve en la televisión, en sus pantallas, es una persona agradable de una gran solvencia moral, una gran profesional con la que me he llevado muy bien”, dijo entre risas.

En su participación, el senador tuvo que hacer una pausa, debido a las lágrimas y el dolor, al recordar a su asistente fenecida Adilka Feliz.

Yván Lorenzo y Ginnette Bournigal se abrazan durante la sesión. 25-07-2024Senado de la República Dominicana

“No tengo como agradecerle, brillante, profesional, lo hacía todo, gran parte de lo que he sido como senador estos cuatro años se lo debo a Adilka Feliz”, dijo entre lágrimas.

Mientras que Faride Raful, expresó que se iba contenta y agradecida de todos los capitaleños a los que entiende no defraudó.

“He podido tener diferencias con muchas personas y han sido diferencias de convicción política, pero nunca personales, y así me he comportado en toda mi vida”, dijo la senadora del Distrito Nacional.

Martín Nolasco, provincia Valverde; José del Castillo Savillón, Barahona; Ramón Pimentel de Montecristi, Eduardo Estrella de Santiago; Franklin Rodríguez de San Cristóbal; Franklin Peña-San Pedro de Macorís; Melania Salvador de Bahoruco y Milciades Franjul de Peravia, tomaron la palabra para dar gracias a todos los que incidieron en su escogencia y participación en el senado de la República.

“Lo que pude haber hecho en tres años en la presidencia del senado no hubiera sido posible sin la colaboración y comprensión de todos ustedes”, indicó Eduardo Estrella.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido, dejo en este cargo o en esa posición a un amigo, que a pesar de que nos enfrentamos por la senaduría en el pasado proceso electoral es una persona que sabe que puede contar con mi apoyo”, dijo Savillón.

“No me despido, mantengo mi frente en alto con la seguridad que da el deber cumplido, el hacer mi trabajo sin arrugas, no queriendo llenar de leyes muertas el senado de la República”, acotó Martín Nolasco.