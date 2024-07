Franklin Romero se queja de que le dieron “un palo asechado” con el nuevo Código Penal

Antes de la aprobación en segunda lectura del proyecto de ley del Código Penal, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, indicó que la comisión encargada de estudiar la pieza legislativa le dio “un palo asechado”.

Explicó que al momento de estudiar la propuesta, la comisión, de la cual él es parte, determinó que solo se iban a presentar modificaciones a dos artículos, el 187 y 188, y no se iban “a presentar modificaciones, buscando que se fuera coherente con el Código aprobado en el pasado”.

Sin embargo, y aunque no citó nombre, el senador de La Vega y quien sometió el proyecto, Rogelio Genao, sometió seis modificaciones. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sometió una modificación y Faride Raful, vicepresidenta, sometió dos. Todas fueron aprobadas.

Franklin Romero dijo que luego de presentar, ante el Senado, su proyecto de ley sobre castración química para modificar el artículo 131 del viejo código, le dijo a la comisión que conoció la pieza sobre incluir en este nuevo proyecto su propuesta y que sus miembros le aseguraron que se debía dejar fuera para que se aprobara código.

“Sin embargo, eso es lo que se llama un palo asechado porque se están sometiendo las modificaciones que no se presentaron en la comisión y no aceptaron el proyecto nuestro”, dijo, aunque expresó que no sería un obstaculo a la aprobación del nuevo Código Penal.

Expresó que espera que “conste en acta” que él presentó su anteproyecto y fue la comisión que no aceptó incluirlo.

El Senado de la República aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley del Código Penal con 20 votos a favor de los 22 legisladores presentes.

Solo Faride Raful, senadora del Distrito Nacional; Yván Lorenzo, de Elías Piña, votaron en contra.

La pieza será enviada a la Cámara de Diputados para su conocimiento y aprobación.