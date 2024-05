Juan Dionisio Restituyo renuncia de la presidencia del Frente Amplio tras resultado de elecciones

El diputado nacional Juan Dionisio Restituyo anunció este martes su renuncia como presidente del partido Frente Amplio (FA), luego de ser derrotado en los comicios del pasado 19 de mayo.

Restituyo, quien compartió la información en una sesión de la Cámara de Diputados, aseguró que es el principal responsable de que el FA obtuviera, a través de su candidata presidencial, María Teresa Cabrera, tan solo el 0.14% de los votos, equivalente a 6,219 actas, quedando así en el “hueso político”.

“Mi organización política y yo no, no recibimos el apoyo que esperábamos de los dominicanos. Reconocemos nuestra derrota y asumo toda la responsabilidad. Los votantes han hablado y tenemos que reflexionar”, dijo.

Manifestó además que su dimisión tiene como objetivo principal contribuir con la dirigencia política del partido para lograr una evaluación transparente de los resultados alcanzados y el desempeño electoral en la recién finalizada contienda.

“Sería una irresponsabilidad que el principal conductor vea esos resultados como si no ha pasado nada, así no se actúa en una política responsable”, acotó.

El legislador indicó que este proceso de evaluación iniciado este lunes por una comisión ejecutiva, culminará el 30 de junio con una reunión del comité político del partido, quien fijará una fecha para la celebración de la convención interna con miras a la selección durante este año de nuevas autoridades.

“La comisión ejecutiva inició el proceso ayer. Debe concluir el 30 de junio con la reunión del comité política en la que se reunirá e inmediatamente convocará el proceso convencional”, subrayó.

Juan Dionisio Restituyo adelantó que la próxima directiva de esta organización política será elegida por la militancia, a través del voto directo.

Por último, aclaró que no se apartará de las filas del FA, al indicar que continuará trabajando para contribuir con el desarrollo de la sociedad dominicana.

Cámara de Diputados

Restituyo también expresó su decisión de no regresar al Congreso Nacional, “como diputado”.

“Esta es mi despedida porque tengo la firme e invariable decisión de no volver al Congreso Nacional como diputado”, señaló.

Lamentó que los votantes no hayan valorado su ejercicio como congresista durante los últimos cuatro años, al momento de sufragar en las elecciones.

“Los electores no valoraron mi trabajo y no votaron por los candidatos de la boleta del Frente Amplio en todo el país, quienes representaban mi candidatura de diputado nacional. Me voy tranquilo con la certeza de haber cumplido lo que creía era correcto”, puntualizó.