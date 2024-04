De los Santos y Pacheco dicen informe de EEUU sobre haitianos en RD no se corresponde a la realidad

Los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional de la República Dominicana indicaron este martes que el informe de Derechos Humanos preparado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el cual revela supuestas violaciones de los derechos humanos registradas en las deportaciones “masivas” de los extranjeros indocumentados, no evidencian la realidad del país.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que este comunicado publicado por Estados Unidos “no corresponde con la verdad”, ya que las autoridades dominicanas siempre han mostrado su solidaridad en las circunstancias de crisis presenciadas en el pueblo haitiano.

“El universo completo sabe que es un informe que no se corresponde con la verdad porque nosotros, como país, hemos sido el país más solidario con Haití”, afirmó el representante de la provincia Sánchez Ramírez.

Además, De los Santos aseguró que la solución al conflicto e inestabilidad social y política persistente en el territorio haitiano no la tiene el Gobierno dominicano.

“Hemos dicho y seguiremos diciendo: la solución al problema haitiano no está en República Dominicana, pero no pueden dejar de reconocer lo solidario que hemos sido el pueblo dominicano con el haitiano”, resaltó.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, valoró como positiva las medidas que están implementando las autoridades dominicanas en materia migratoria, apegadas al cumplimiento de lo dictado en las leyes.

“Nosotros como país estamos haciendo lo correcto ante la crisis de gobernabilidad e institucional que se está dando en el pueblo haitiano… El país tiene que defenderse. No es que estemos a favor ni en contra (de este informe), sino que estamos cumpliendo estrictamente con las leyes dominicanas. Todo el que venga tiene que acogerse a lo que establecen las leyes del país”, indicó el diputado de la segunda circunscripción del Distrito Nacional.

También, Pacheco destacó las posiciones del presidente de la República, Luis Abinader; y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; que han manifestado como respuesta a los señalamientos de algunos órganos internacionales en defensa de la soberanía territorial del país.

“Lo importante es que como país estamos haciendo lo correcto, asumiendo la defensa de la soberanía en el territorio nacional y en los organismos internacionales gracias al buen trabajo que hace nuestro canciller”, declaró Pacheco, quien hizo referencia a la labor que está ejerciendo Álvarez, representando al Estado dominicano en la reunión rutinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ignorar denuncias

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Dionisio Restituyo, llamó al Gobierno dominicano a ignorar estos señalamientos realizados por Estados Unidos, ya que “no tienen calidad moral para hacerlos”.

“El primer país violador de los derechos humanos del mundo se llama los Estados Unidos. Entonces, no tienen moral para hacer ese informe. Es el único país donde existen todavía siete formas de muertes legales… Si yo fuera el presidente de la República, ignoraría ese comunicado”, afirmó el diputado nacional.

Restituyo aseguró que los organismos gubernamentales de Estados Unidos no tienen derecho a entrometerse en los asuntos internos de los dominicanos porque representa una violación a la soberanía del país.

“Ese informe no tiene ninguna razón de ser. Es verdad que Estados Unidos tiene relaciones comerciales, pero no tiene que meterse en los asuntos internos y no tiene que dar informe de las políticas internas, eso es una violación flagrante a la soberanía de la República Dominicana”, expresó.

Al igual que estos legisladores, representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) también rectificaron su respaldo a la Dirección General de migración (DGM), quien debe continuar con el cumplimiento de la Ley 285-04, a través de los operativos de repatriación extranjeros con estatus migratorio irregular.

Supuestos atropellos

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, la República Dominicana ejecutó de manera discriminatoria durante el año 2023 expulsiones masivas de haitianos, cometió abusos con arrestos arbitrarios y encerró de forma inhumana a los inmigrantes.