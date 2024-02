Betty Gerónimo dice que impulsará Código Penal antes de asumir como alcaldesa

La recién electa alcaldesa y actual diputada de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, dijo que antes de salir del Congreso Nacional seguirá impulsando el Código Penal de la República Dominicana.

“Nosotros tenemos que impulsar el código penal, que eso es lo que necesita nuestro país y vamos a tratar de que el tiempo que Betty esté en el Congreso pueda sacar ese Código”, dijo al llegar al Congreso Nacional, a propósito de la cuarta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

Agregó que está feliz de haber sido elegida alcaldesa, y este es un gran paso para que las mujeres sigan creyendo y confiando en ellas.

“Este es uno de los pasos que las mujeres van a decir, sí podemos y con Betty Geronimo ya alcaldesa de Santo Domingo Norte, otras pueden decir sí, yo lo puedo hacer, tenemos que confiar y creer en la mujer y vamos a seguir aumentando”, añadió.

Con relación a los rumores de que la oposición podría retirarse de la Asamblea Nacional, dijo que no tenía confirmación, pero que “si es así realmente no pueden aguantar lo que este presidente (Luis Abinader) en poco tiempo ha hecho y ellos con tantos años cuando estaban en el gobierno no pudieron hacer”.